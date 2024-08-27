Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Соответствующее предупреждение появилось на сайте управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: как и ранее, вероятность усиления проявлений выбросов будет наиболее высока в ночное время, с 22:00 часов 27 августа и до 10:00 утра следующего дня.
Как правило, законодательство обязывает предприятия во время действия режима НМУ сокращать интенсивность воздействия на атмосферу — в зависимости от объявленной степени опасности. Как отмечается в сообщении синоптиков, нынешним метеоусловиям присвоена первая степень опасности.
Напомним, в ночь с 26 на 27 августа в Омске и области также был объявлен режим «черного неба».