Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Соответствующее предупреждение появилось на сайте управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: как и ранее, вероятность усиления проявлений выбросов будет наиболее высока в ночное время, с 22:00 часов 27 августа и до 10:00 утра следующего дня.