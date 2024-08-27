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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

иллюстрация

Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»

27 августа 2024, 14:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи проведут еще одну ночь в режиме неблагоприятных метеоусловий

Синоптики Обь-Иртышского УГМС вновь объявили режим НМУ: в ближайшую ночь концентрация вредных примесей может увеличиться из-за неподходящих условий для их рассеивания.

Соответствующее предупреждение появилось на сайте управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: как и ранее, вероятность усиления проявлений выбросов будет наиболее высока в ночное время, с 22:00 часов 27 августа и до 10:00 утра следующего дня.

Как правило, законодательство обязывает предприятия во время действия режима НМУ сокращать интенсивность воздействия на атмосферу — в зависимости от объявленной степени опасности. Как отмечается в сообщении синоптиков, нынешним метеоусловиям присвоена первая степень опасности.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа в Омске и области также был объявлен режим «черного неба».

Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»
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#Илья Скобин#Омск#Новости#Синоптики#Черное небо#Режим#Атмосфера#Вредные примеси#Гидрометеорология
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