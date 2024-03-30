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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

иллюстрация

В Омске снова действует режим «черного неба»

30 марта 2024, 08:08
Фото: Город55
иллюстрация
В полдень в атмосферном воздухе Омска наблюдалось рассеивание вредных примесей.

Сегодня, 30 марта, в 12 часов дня, согласно данным метеорологических служб, в атмосферном воздухе Омска наблюдалось рассеивание вредных примесей. Об этом сообщили в телеграм-канале MeteoOmsk.

В полдень на метеостанции в Омске прошел ливневый снег с дождем. Атмосферное давление на уровне станции составляло 742 мм ртутного столба, а влажность воздуха — 93%.

По последним данным синоптиков, в субботу в Омске будет облачно. Температура ночью составит -2 градуса, днем — 1 градус. Ветер будет западный, со скоростью 4 м/с. Возможны осадки в виде снега и дождя, а также гололедные явления на дорогах. Вероятность осадков — 41%.

Напомним, что 26 марта в Центральном округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Спустя пару дней, с 10 вечера до 11 часов утра, в городе был введен «режим черного неба», в течение которого предприятия должны были снизить выбросы.

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