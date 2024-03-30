В Омске снова действует режим «черного неба»

По последним данным синоптиков, в субботу в Омске будет облачно. Температура ночью составит -2 градуса, днем — 1 градус. Ветер будет западный, со скоростью 4 м/с. Возможны осадки в виде снега и дождя, а также гололедные явления на дорогах. Вероятность осадков — 41%.