Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На официальном сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали результаты наблюдений за качеством воздуха за минувший день — 29 августа: как оказалось, концентрация некоторых веществ в несколько раз превышала допустимые значения.
Рекордный показатель загрязнения воздуха был зафиксирован постами контроля в Октябрьском округе: по данным синоптиков, жители округа могли столкнуться с проявления практически трехкратного превышения ПДК формальдегида в воздухе. Жители же Советского округа в течение дня могли ощутить последствия попадания в атмосферу различных ксилолов, в том числе и ортоксилола: по этим веществам нормы были превышены в 2,9 и 1,9 ПДК соответственно.
Кроме того, ближайшую ночь омичи вновь проведут в условиях погоды, способствующей накоплению большого количества выбросов — на территории города и области был вновь объявлен режим «черного неба». Отметим, что последний раз аналогичный режим вводился 27–28 августа.