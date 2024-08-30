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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

иллюстрация

Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ

30 августа 2024, 11:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Синоптики зафиксировали превышение ПДК опасных веществ в воздухе Омска.

Посты контроля воздуха Обь-Иртышского УГМС минувшим вечером зафиксировали превышение ПДК сразу нескольких опасных веществ.

На официальном сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали результаты наблюдений за качеством воздуха за минувший день — 29 августа: как оказалось, концентрация некоторых веществ в несколько раз превышала допустимые значения.

Рекордный показатель загрязнения воздуха был зафиксирован постами контроля в Октябрьском округе: по данным синоптиков, жители округа могли столкнуться с проявления практически трехкратного превышения ПДК формальдегида в воздухе. Жители же Советского округа в течение дня могли ощутить последствия попадания в атмосферу различных ксилолов, в том числе и ортоксилола: по этим веществам нормы были превышены в 2,9 и 1,9 ПДК соответственно.

Кроме того, ближайшую ночь омичи вновь проведут в условиях погоды, способствующей накоплению большого количества выбросов — на территории города и области был вновь объявлен режим «черного неба». Отметим, что последний раз аналогичный режим вводился 27–28 августа.

Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Выбросы#Воздух#Новости#Загрязнение#Превышение ПДК#Формальдегид#Советский округ#Черное небо#Октябрьский округ#Атмосфера
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