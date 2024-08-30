Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ

Рекордный показатель загрязнения воздуха был зафиксирован постами контроля в Октябрьском округе: по данным синоптиков, жители округа могли столкнуться с проявления практически трехкратного превышения ПДК формальдегида в воздухе. Жители же Советского округа в течение дня могли ощутить последствия попадания в атмосферу различных ксилолов, в том числе и ортоксилола: по этим веществам нормы были превышены в 2,9 и 1,9 ПДК соответственно.