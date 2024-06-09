Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ

По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в минувшую ночь состояние атмосферы способствовало накоплению загрязняющих воздух веществ и вредных примесей. Как отмечается в сообщении синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в полночь 9 июня и продлится до 10 часов утра.