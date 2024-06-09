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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ

9 июня 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Синоптики сообщили о ночном режиме НМУ в Омской области

Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.

По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в минувшую ночь состояние атмосферы способствовало накоплению загрязняющих воздух веществ и вредных примесей. Как отмечается в сообщении синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в полночь 9 июня и продлится до 10 часов утра.

Отметим, что режим НМУ первой степени опасности устанавливается в случае ожидания однократного превышения предельно допустимой концентрации одного или нескольких веществ, загрязняющих воздух и находящихся под специальным наблюдением.

Напомним, ранее Город55 сообщал о превышении предельно допустимых веществ в черте Омска — горожанам, живущим в Кировском округе, пришлось дышать сероводородом.

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#Илья Скобин#Омск#Новости#Сероводород#Нму#Атмосфера#Вредные примеси#Неблагоприятные метеоусловия
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