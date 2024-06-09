Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в минувшую ночь состояние атмосферы способствовало накоплению загрязняющих воздух веществ и вредных примесей. Как отмечается в сообщении синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в полночь 9 июня и продлится до 10 часов утра.
Отметим, что режим НМУ первой степени опасности устанавливается в случае ожидания однократного превышения предельно допустимой концентрации одного или нескольких веществ, загрязняющих воздух и находящихся под специальным наблюдением.
Напомним, ранее Город55 сообщал о превышении предельно допустимых веществ в черте Омска — горожанам, живущим в Кировском округе, пришлось дышать сероводородом.