Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»

В соцсетях омичи жалуются на едкие запахи, из-за которых они не могут спать, просыпаются среди ночи, у них першит в горле, чешутся и слезятся глаза. Особенно тяжело приходится аллергикам. Но в первую очередь обилие ядовитых веществ в воздухе влияет на пациентов с бронхолегочными заболеваниями, такими как бронхит, астма. Узнайте, как действовать во время выбросов вредных веществ в нашем материале.