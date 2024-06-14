Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»

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Published Сегодня, 02:57
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Сегодня омичей предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут повлиять на рассеивание вредных примесей в воздухе.
Из-за этого в Омске был объявлен режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 10:00 14 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Meteo Omsk.
Напомним, что жители Омска часто жалуются на головные боли, тошноту и ухудшение сна. В периоды неблагоприятных метеорологических условий многие стараются не открывать окна, но даже закрытые окна не спасают от мигреней, вызванных вредными выбросами. Ведь недостаток свежего воздуха в помещении может только усугубить ситуацию.
В соцсетях омичи жалуются на едкие запахи, из-за которых они не могут спать, просыпаются среди ночи, у них першит в горле, чешутся и слезятся глаза. Особенно тяжело приходится аллергикам. Но в первую очередь обилие ядовитых веществ в воздухе влияет на пациентов с бронхолегочными заболеваниями, такими как бронхит, астма. Узнайте, как действовать во время выбросов вредных веществ в нашем материале.