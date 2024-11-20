«Было уютно, но рухнул душ»: топ лучших баз отдыха Омской области по отзывам в Сети

Это еще одна база отдыха, которая получила от жителей и гостей Омской области высокую оценку. Она находится на территории города в Советском округе. По словам отдыхающих — это «идеальный вариант для встречи друзей, празднования особенного события или любого другого мероприятия». Пользователи оставляют отзывы об этой базе отдыха с сентября 2022 года. За два года появилось 52 комментария.