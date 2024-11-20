«Было уютно, но рухнул душ»: топ лучших баз отдыха Омской области по отзывам в Сети

Posted 20 ноября, 03:00
Published 20 ноября, 03:00
Modified 20 ноября, 09:23
Updated 20 ноября, 09:23
Меньше полутора месяцев осталось до Нового года. Вероятно, многие уже присматривают, где можно отдохнуть на праздничных. Кафе, кинотеатры, катки — надоели? В регионе сегодня работают десятки баз отдыха. Омичам предлагают разные условия проживания, но не всегда цена себя оправдывает.
На этот раз Город55 решил посмотреть, какие базы отдыха Омской области жители считают лучшими (в расчет мы брали базы отдыха, о которых оставлено 10 и больше отзывов в 2ГИС, — прим. Ред.).
Открывает рейтинг баз отдыха региона «2 ежа», расположенная в селе Ульяновка Омской области. Судя по 2ГИС омичи присвоили ей 5 баллов. Всего с февраля прошлого года появилось 95 отзывов.
«Место замечательное. Очень понравился домик, есть все, что нужно для комфортного отдыха. Красивая сервировка, новогодняя атмосфера, хозяева очень милые и отзывчивые. Мангальная зона удобно расположена недалеко от домика. Баня очень жаркая, можно напариться от души»
«Были первый раз, очень все понравилось. Отдельное внимание заслуживает сервис, то, как встречают гостей. Хозяева на связи круглосуточно, ответят на любые вопросы. Атмосфера действительно сказочная, свежий воздух, тишина. Обязательно надо брать отдых с банькой, она тут волшебная, приятным бонусом был вкусный чай, панорамное окно с видом на лес с собственной террасой и мангальной зоной делает отдых уютнее», — написала Валерия.
За все время об этой базе отдыха никто не оставил негативного комментария. Последний отзыв был около недели назад, 14 ноября.
«Отличное место, всем довольны, сервис на высшем уровне, спасибо за гостеприимство».
Находится база отдыха в селе Ребровка Омского района. Судя по отзывам, которые начали оставлять лишь с сентября этого года, место открылось недавно. За несколько месяцев отдыхающие оставили 16 отзывов.
«Отличное душевное место для отдыха, был с семьей 1 сентября! Отмечали начало учебного года. Брали баньку, шикарная, в Омске в подобных местах не были. Порадовало, что есть халаты, тапочки и чай в бане! В домике есть абсолютно все, хоть и хозяева и уверяли ничего не брать, но мы все равно взяли, и как итог — ничего не понадобилось», — поделился впечатлениями Александр.
«Только вернулись домой, очень не хотелось уезжать с этого места…все совпало: тишина, покой, погода. Отличное место открыли для себя. Еще не встречали домиков за городом с такой наполняемостью, просто есть все, включая специи», — написала Юлия 27 сентября.
Это еще одна база отдыха, которая получила от жителей и гостей Омской области высокую оценку. Она находится на территории города в Советском округе. По словам отдыхающих — это «идеальный вариант для встречи друзей, празднования особенного события или любого другого мероприятия». Пользователи оставляют отзывы об этой базе отдыха с сентября 2022 года. За два года появилось 52 комментария.
«Отличное место для отдыха! Уютная и ухоженная территория, тёплый бассейн, удобная мангальная зона и просто шикарная баня! Замечательно провели время небольшой компанией, остались в полнейшем восторге. Обязательно приедем ещё!» — написала пользовательница с ником Люция.
«Только недавно вернулись, пишу по свежим впечатлениям. Понравилась локация — и детям, и взрослым было интересно. Для нас это важно, так как всегда отдыхаем с детьми. Батут, бассейн, джакузи, караоке — супер! С климатом Омска очень было приятно, что заботливо обустроена дача. Есть укрытия от ветра и дождя. Все продумали. Вода у мангала, казалось бы, элементарно и очевидно что нужна, но не везде есть. Были с 10 до 17 и вполне можно было бы оставить подольше, но дела», — рассказала Татьяна 24 августа этого года.
Но нашлись и отдыхающие, которым не все понравилось на это базе отдыха. Например, анонимный пользователь написал, что там «мало места и нет домика для отдыха».
Территория для отдыха находится в СНТ Полет-10 в Октябрьском округе. 40 человек поделились комментариями с марта 2024 года.
«Все просто супер! Отдыхали с друзьями в этом сказочном домике! Это действительно, как в сказке! Все продумано, вплоть до средств личной гигиены, идеальная чистота! Всем рекомендую, кто хочет по настоящему получить удовольствие от отдыха», — рассказала Анна.
Хотя нашлось и противоположное мнение. У некоторых отдыхающих возникли вопросы к владельцам.
«Все бы хорошо, но хозяева очень жадные люди. На возврат залога можете не рассчитывать, если только вы не летаете по воздуху».
Замыкает ТОП-5 баз отдыха, согласно отзывам омичей, многим известное место в дачном поселке Чернолучинский. Отдыхающие оставили 395 комментариев. Большинству понравилось проводить там время.
«Прекрасное место для отдыха семьей. Очень понравилось проживание, домик уютный, теплый и чистый. На территории нет постороннего шума, в том числе и от отдыхающих. Прекрасный ресторан, атмосферный! Еда достойная!» — написала омичка Ксения.
«Отличное места для отдыха. Бани просто супер.персонал внимательный и доброжелательный.домики чистые, есть все необходимое для комфортного проживания», — поделился Виталий.
Но некоторые посетители остались крайне недовольны.
«Ужасное отношение к своим гостям, до этого с таким не сталкивалась!»;
«В целом там уютно, но домик при заезде был очень грязный, раковина вся в пятнах, душ протекает, вода доходит до холодильника, душевая лейка не держится и в последний день упала на ногу. У меня большая гематома, спасибо, что без перелома. Плед не доложили, раптор от комаров тоже не положили»;
«Само место понравилось, но по отдельным пунктам остались вопросы: в туалете дверь не закрывается, потому что установлена под углом. Когда ее выдвигаешь, она задвигается обратно и приходится держать рукой. В мангальной зоне не было кочерги, чем хочешь, тем и мешай угли (на ресепшене сказали, что она там есть и мы плохо искали). Проснулись утром, посмотрели при дневном свете — ее так же не было. Ну и само освещение: мы приехали в 18:00, уже солнце садилось. На домике свет направлен вообще в другую сторону, на земле тоже фонарь светил не в мангальную зону».
От редакции: рейтинг омских баз отдыха основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в таких местах.