Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала.
«Ты не проиграл, пока не остановился». Внимательные зрители нашего ютуб-канала видели эту прекрасную надпись на бегущей строке в нашей раздевалке на G-Drive Арене. Фраза идеально описывает нашу команду в последнюю неделю. Многие списывали нас со счетов, не верили. Но команда не замерла, не остановилась, а приложила экстраусилия, искала новые игровые пути», — рассказал Чистяков.
«Авангард» в серии до четырех побед уступал со счетом 1:3. «Ястребы» смогли выиграть пятый домашний матч — 4:2. Вчера, 28 марта, омская команда в Ярославле по ходу встречи уступала две шайбы, но смогла переломить ход поединка и одолеть соперника — 3:2.
Следующий матч будет для команд решающим. Игра пройдет в Омске на льду G-Drive Арены в субботу, 30 марта.
«Нам очень нужны вы, болельщики. Очень ждем 12 000 человек и раскаленную атмосферу. Атмосферу самой шумной арены страны», — добавил Герман Чистяков.
Обзор вчерашнего матча — в нашем материале: