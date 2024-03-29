Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле

«Авангард» в серии до четырех побед уступал со счетом 1:3. «Ястребы» смогли выиграть пятый домашний матч — 4:2. Вчера, 28 марта, омская команда в Ярославле по ходу встречи уступала две шайбы, но смогла переломить ход поединка и одолеть соперника — 3:2.