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Гендиректор «Авангарда» Чистяков прокомментировал победу над «Локомотивом»

Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле

29 марта 2024, 05:17
Фото: ХК Авангард

Гендиректор «Авангарда» Чистяков прокомментировал победу над «Локомотивом»

«Ястребы» обыграли «железнодорожников» — 3:2. Счет в четвертьфинальной серии стал равным, в субботу команды встретятся в решающем матче.

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала.

«Ты не проиграл, пока не остановился». Внимательные зрители нашего ютуб-канала видели эту прекрасную надпись на бегущей строке в нашей раздевалке на G-Drive Арене. Фраза идеально описывает нашу команду в последнюю неделю. Многие списывали нас со счетов, не верили. Но команда не замерла, не остановилась, а приложила экстраусилия, искала новые игровые пути», — рассказал Чистяков.

«Авангард» в серии до четырех побед уступал со счетом 1:3. «Ястребы» смогли выиграть пятый домашний матч — 4:2. Вчера, 28 марта, омская команда в Ярославле по ходу встречи уступала две шайбы, но смогла переломить ход поединка и одолеть соперника — 3:2.

Следующий матч будет для команд решающим. Игра пройдет в Омске на льду G-Drive Арены в субботу, 30 марта.

«Нам очень нужны вы, болельщики. Очень ждем 12 000 человек и раскаленную атмосферу. Атмосферу самой шумной арены страны», — добавил Герман Чистяков.

Обзор вчерашнего матча — в нашем материале:

«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
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#Спорт#Авангард#Болельщики#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Плей-офф#Ястребы#Атмосфера#Сергей Звягин
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