В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По данным омского планетария, у любителей северных сияний появился второй шанс: Солнце вновь проявило активность, устроив целую серию выбросов энергии в районе пятен, а значит, к Земле уже приближается поток энергии, способный устроить «световое шоу» в атмосфере.
Как отметили представители планетария, ночью 1 июня на поверхности Солнца зарегистрировали вспышку класса X, чьи последствия могут проявиться в ближайшие несколько суток.
Напомним, полярное сияние прогнозировали в последнюю ночь весны: с 31 мая на 1 июня, однако мощности солнечного ветра, устремившегося к планете, не хватило и «шоу не получилось»: