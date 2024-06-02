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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

иллюстрация

В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии

2 июня 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омский планетарий сообщил о возможных северных сияниях на территории региона

Омичи, разочарованные отсутствием красивых переливов северного сияния в ночь на 1 июня, вероятно, получат второй шанс.

По данным омского планетария, у любителей северных сияний появился второй шанс: Солнце вновь проявило активность, устроив целую серию выбросов энергии в районе пятен, а значит, к Земле уже приближается поток энергии, способный устроить «световое шоу» в атмосфере.

Как отметили представители планетария, ночью 1 июня на поверхности Солнца зарегистрировали вспышку класса X, чьи последствия могут проявиться в ближайшие несколько суток.

Данные, опубликованные в сообщенииДанные, опубликованные в сообщении
Данные, опубликованные в сообщенииДанные, опубликованные в сообщении
Данные, опубликованные в сообщении
Фото: Страница «Омский Планетарий. Официальная группа» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, полярное сияние прогнозировали в последнюю ночь весны: с 31 мая на 1 июня, однако мощности солнечного ветра, устремившегося к планете, не хватило и «шоу не получилось»:

Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Планетарий#Солнце#Северное сияние#Полярное сияние#Атмосфера#Энергия#Вспышки#Световое шоу
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