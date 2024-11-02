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Posted 2 ноября, 03:24

Published 2 ноября, 03:24

Modified 2 ноября, 03:26

Updated 2 ноября, 03:26

Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму

Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму

2 ноября 2024, 03:24
Фото: 1MI.
Больше всего пострадали жители Центрального округа.

После довольно продолжительного затишья в атмосферу Омска вернулись вредные вещества. По данным Обь-Иртышского УГМС, в воздухе в 2,7 раза была превышено предельно допустимая концентрация оксида углерода в Центральном округе города.

По данным ведомства, в других округах превышение ПДК не обнаружили. Уровень загрязнения был низкий. Отметим, что ближайшие дни уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. В регионе прогнозируют порывистый ветер до 20 м/с.

Отметим, что для омичей выбросы не остались незамеченными. Жалобы горожане оставили в паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте».

«Все мы вдыхаем одно и то же, только на всех действует по-разному. Сам факт, что осадков в виде сажи и серых налетов все больше и больше. Несмотря на то, что дождливая погода, на подоконниках со стороны улицы постоянно оседает серо-черная пыль.Стало вообще жесть»;
«Каждый день запах гари, усиливается к вечеру. Уже на протяжении 1,5 недели»;
«И вечернее „благоухание“ очередной вони…».
Фото: Обь-Иртышское УГМС

В регионе создали штаб по вопросам федерального проекта «Чистый воздух». Этот шаг со стороны правительства, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направлен на очищение атмосферного воздуха Омска. В Минприроды напомнили, что при наличии неприятных запахов омичи могут обратиться в центр экомониторинга. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
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#Ольга Скворцова#Здоровье#Погода#Омск#Загрязнение воздуха#Вредные вещества#Оксид углерода#Обь-Иртышское УГМС#Атмосфера#Центральный округ#ПДК
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