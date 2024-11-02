Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму

В регионе создали штаб по вопросам федерального проекта «Чистый воздух». Этот шаг со стороны правительства, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направлен на очищение атмосферного воздуха Омска. В Минприроды напомнили, что при наличии неприятных запахов омичи могут обратиться в центр экомониторинга. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.