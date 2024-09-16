Небо над Омском окрасилось в красный. Любуемся сказочным городом

Posted 16 сентября, 06:10
Published 16 сентября, 06:10
Modified 16 сентября, 06:13
Updated 16 сентября, 06:13
В ночном небе над Омском можно было наблюдать редкое, но впечатляющее явление — стабильную красную авроральную дугу. Она иногда сопровождает магнитные бури.
Директор омского планетария Владимир Крупко запечатлел это чудо в ночь с 12 на 13 сентября. По его словам, из-за того, что обычно все внимание людей приковано к полярному сиянию, то красную дугу легко пропустить.
«Красная дуга образуется в результате теплового взаимодействия верхних слоёв атмосферы и кольцевых токов нашей планеты, что приводит к возбуждению атомарного кислорода горячими электронами. Тем не менее, точный механизм переноса энергии не установлен и является предметом изучения», — рассказал Крупко.
Он добавил, что дугу можно обнаружить, если направить камеру на восточный и западный горизонт или в зенит.
Кроме того, Владимир Крупко рассказал Городу55, что осенью омичей ждет еще одно из самых удивительных событий. В октябре можно будет наблюдать комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Небесный объект может стать самым ярким в первой четверти 21 века.