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Posted 16 сентября, 06:10

Published 16 сентября, 06:10

Modified 16 сентября, 06:13

Updated 16 сентября, 06:13

Красная дуга в небе превратила Омск в сказочный город

Небо над Омском окрасилось в красный. Любуемся сказочным городом

16 сентября 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney

Красная дуга в небе превратила Омск в сказочный город

Это явление легко пропустить, так что взгляните на эти редкие кадры.

В ночном небе над Омском можно было наблюдать редкое, но впечатляющее явление — стабильную красную авроральную дугу. Она иногда сопровождает магнитные бури.

Директор омского планетария Владимир Крупко запечатлел это чудо в ночь с 12 на 13 сентября. По его словам, из-за того, что обычно все внимание людей приковано к полярному сиянию, то красную дугу легко пропустить.

Фото: скриншот с официальной страницы Владимира Крупко в соцсети «ВКонтакте».
«Красная дуга образуется в результате теплового взаимодействия верхних слоёв атмосферы и кольцевых токов нашей планеты, что приводит к возбуждению атомарного кислорода горячими электронами. Тем не менее, точный механизм переноса энергии не установлен и является предметом изучения», — рассказал Крупко.

Он добавил, что дугу можно обнаружить, если направить камеру на восточный и западный горизонт или в зенит.

Кроме того, Владимир Крупко рассказал Городу55, что осенью омичей ждет еще одно из самых удивительных событий. В октябре можно будет наблюдать комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Небесный объект может стать самым ярким в первой четверти 21 века.

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#Ольга Скворцова#Омск#Владимир Крупко#Небо#Магнитные бури#Полярное сияние#Атмосфера
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