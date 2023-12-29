Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске

Отмечается, что в этом году мониторинг стал более расширенным, так как в появилось два новых стационарных поста, всего их насчитывается 13. На каждое сообщение о загрязнении в центре реагируют и проверяют участок, на который поступила жалоба. Наблюдения проводятся по более чем 20 загрязняющим веществам. Исследования показывают, ситуация с качеством воздуха улучшается. Число превышений загрязняющих веществ снизилось с 300 до 200.