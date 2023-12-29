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Омский природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в регионе

Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске

29 декабря 2023, 07:49
Фото: Прокуратура Омской области

Омский природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в регионе

Минприроды ежедневно принимает сообщения от жителей Омской области и отслеживает состояние атмосферного воздуха.

Омский межрайонный природоохранный прокурор побывал в центре экологического мониторинга минприроды, который занимается анализом информации о качестве воздуха в регионе. Ежегодно туда приходит около 10 000 сообщений от граждан о фактах загрязнения атмосферного воздуха.

Отмечается, что в этом году мониторинг стал более расширенным, так как в появилось два новых стационарных поста, всего их насчитывается 13. На каждое сообщение о загрязнении в центре реагируют и проверяют участок, на который поступила жалоба. Наблюдения проводятся по более чем 20 загрязняющим веществам. Исследования показывают, ситуация с качеством воздуха улучшается. Число превышений загрязняющих веществ снизилось с 300 до 200.

«Ежедневно сведения с постов поступают в природоохранную прокуратуру и контролирующие органы. Они анализируются специальным программным обеспечением, которое выявляет возможные источники загрязнения. В дальнейшем принимаются решения о проведении проверок в отношении конкретных хозяйствующих субъектов, либо иных мерах профилактического характера», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В этом году прошло уже более 40 таких проверок, благодаря которым удалось выявить свыше 90 нарушений. Сейчас качество атмосферного воздуха находится на ежедневном контроле в природоохранной прокуратуре.

Напомним, что в конце ноября одно из крупных омских предприятий поймали на загрязнении воздуха.

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#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Атмосферный воздух#Мониторинг#Анастасия Баянова#Атмосфера
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