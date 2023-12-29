Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Омский межрайонный природоохранный прокурор побывал в центре экологического мониторинга минприроды, который занимается анализом информации о качестве воздуха в регионе. Ежегодно туда приходит около 10 000 сообщений от граждан о фактах загрязнения атмосферного воздуха.
Отмечается, что в этом году мониторинг стал более расширенным, так как в появилось два новых стационарных поста, всего их насчитывается 13. На каждое сообщение о загрязнении в центре реагируют и проверяют участок, на который поступила жалоба. Наблюдения проводятся по более чем 20 загрязняющим веществам. Исследования показывают, ситуация с качеством воздуха улучшается. Число превышений загрязняющих веществ снизилось с 300 до 200.
«Ежедневно сведения с постов поступают в природоохранную прокуратуру и контролирующие органы. Они анализируются специальным программным обеспечением, которое выявляет возможные источники загрязнения. В дальнейшем принимаются решения о проведении проверок в отношении конкретных хозяйствующих субъектов, либо иных мерах профилактического характера», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В этом году прошло уже более 40 таких проверок, благодаря которым удалось выявить свыше 90 нарушений. Сейчас качество атмосферного воздуха находится на ежедневном контроле в природоохранной прокуратуре.
Напомним, что в конце ноября одно из крупных омских предприятий поймали на загрязнении воздуха.