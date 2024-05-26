Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Эта неделя принесла добрые вести — на территории Усть-Ишима вода начала понемногу отступать: 20 мая уровень Иртыша в окрестностях райцентра держался на отметке в 945 сантиметров (у села Орехово уровень был выше — 1532 см). «Отступление» стихийного захватчика продолжилось и позже — по последним данным, в воскресенье вода остановилась на отметке в 918 и 1436 сантиметров (стабильно высокий уровень Ишима в Орехово все еще держится).
Но природа всегда подчиняется определенным законам — и, если где-то «убыло», то где-то может и «прибыть»: 24 мая появилась информация о росте уровня Иртыша у города Тара. Как сообщили представители Обь-Иртышского УГМС, за сутки река прибавила 6 сантиметров и «зафиксировалась» на отметке в 539 см. В тот же день на территории Тарского района был введен режим ЧС: во власти стихии оказались 4 дома и 13 приусадебных участков. Как отметил глава региона, Виталий Хоценко, решение о распространении режима ЧС на Тару было принято для обеспечения выплат жителям пострадавших домов.
Но, по прогнозам регионального правительства, пик паводка еще может быть впереди, ориентировочно — в середине июня. Но даже после спада воды останется еще много работы: начнется оценка ущерба. Сейчас же, как отметил Виталий Хоценко, основная задача — начать выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, губернатор Омской области рассказал, что на помощь в борьбе с паводком пришли и другие регионы: например, в зоне подтопления уже работает «гость» из другого субъекта РФ — плавающий транспортно-спасательный катер, применяемый для эвакуации людей и скота. Вместе с тем, специалисты Минтруда перенимают и опыт решения подобных проблем — сейчас они находятся в Оренбурге, куда стихия пришла раньше.
На помощь приходят не только целые регионы: благодаря вмешательству посторонних можно предотвратить ужаснейшие ситуации — это доказали полицейские, оказавшиеся «в нужное время в нужном месте»: сотрудники МВД несли службу на острове неподалеку от деревни Ашеваны и услышали крик о помощи. Как оказалось, в плен разлившегося Ишима попал местный житель — он хотел добраться до соседнего поселка Южный на лодке, но плавсредство «подвело» и пошло ко дну. Благодаря вмешательству полицейских мужчина остался в живых.
На этой неделе вода «пришла» и в областной центр — только уже «сверху»: пара мощных ливней стала причиной смены планов омичей и «паралича» общественного транспорта. И, конечно же, последствия погодного явления в понедельник оказались в социальных сетях омичей: фотографии с огромными лужами и затопленными дорогами буквально заполонили интернет-сообщества. Но, как отметили в мэрии города, откачку воды начали с самого утра — даже на трамвайных путях.
Кроме того, вода повлияла и на троллейбусы: последствия ливня стали причиной сокращения маршрута №4 и №67 — вода затопила Нефтезаводскую улицу. К слову, движение удалось восстановить только на следующий день, 21 мая — после того как УДХБ завершило откачку воды с улицы.
Но погода не дала омичам и дня передышки — уже ранним утром 22 мая синоптики прогнозировали ухудшение погоды вплоть до штормового предупреждения: на Омск надвигались дожди и шквалистый ветер с возможным градом.
И как оказалось в этот раз специалисты точно не ошиблись — все заявленные в прогнозе «напасти» разом обрушились на город, спровоцировав серьезные заторы и даже ДТП:
На этой неделе появилась информация и о защите зеленых насаждений на территории области: соответствующий законопроект, над которым долгое время работали депутаты, «засветился» на пленарном заседании Заксобрания в минувший четверг. Проект, конечно, еще предстоит дорабатывать — очень много вопросов почти к каждому пункту, но его пользу депутаты уже отметили.
Тем более, эта уходящая неделя создала сразу несколько «прецедентов», говорящих о необходимости подобного закона: Театральный сквер и его зеленые обитатели понесли серьезный урон из-за работ по благоустройству территорий: лиственницы, а как позже выяснилось, и липы, попали под ножи бульдозерного ковша — спецтехника повредила корни растений. К делу сразу же подключилась городская Администрация, а место происшествия посетил мэр Омска Сергей Шелест. Как он позже сообщил, деревья постараются спасти — в середине июня станет понятно, смогли они уцелеть или нет.
Кроме того, от вырубки удалось защитить посадки на территории сквера СибНИИСхоза: 170 деревьев, благодаря вмешательству депимущества в заседание «зеленой комиссии» 22 мая, вопрос вырубки был снят — указанные растения принадлежат к городским лесам, а значит «комиссия» не может ими распоряжаться.