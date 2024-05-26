Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели

Но природа всегда подчиняется определенным законам — и, если где-то «убыло», то где-то может и «прибыть»: 24 мая появилась информация о росте уровня Иртыша у города Тара. Как сообщили представители Обь-Иртышского УГМС, за сутки река прибавила 6 сантиметров и «зафиксировалась» на отметке в 539 см. В тот же день на территории Тарского района был введен режим ЧС: во власти стихии оказались 4 дома и 13 приусадебных участков. Как отметил глава региона, Виталий Хоценко, решение о распространении режима ЧС на Тару было принято для обеспечения выплат жителям пострадавших домов.