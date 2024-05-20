«К нам пришли на помощь». Хоценко рассказал, как Омская область справляется с паводком

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Сегодня Виталий Хоценко рассказал о том, как Омская область противостоит последствиям паводка. Он сообщил, что регион получил еще один плавающий транспортно-спасательный катер для помощи в ликвидации последствий. Кроме того, в эвакуации людей участвуют сибирские подразделения МЧС.
«Мы всегда готовы прийти на помощь. Например, когда в Тыве произошла авария на ТЭЦ, мы не остались в стороне. Сейчас нам тоже пришли на помощь: направили плавающий транспортно-спасательный катер, который может перевозить и людей, и домашних животных, как небольшой автобус. Всю необходимую помощь мы получаем. Объявлена федеральная чрезвычайная ситуация. Мы надеемся, что паводок спадет, и вместе мы сможем устранить все последствия», — отметил губернатор.
Специалисты Министерства труда и социальной защиты в настоящее время отправились в Оренбург. Их задача — изучить опыт решения подобных ситуаций.
Напомним, что свыше 600 домов и более тысячи участков оказались затоплены. В некоторых местах повреждены дороги. Губернатор сообщил о формировании комиссий, которые будут оценивать состояние имущества для выплаты компенсаций. Ущерб планируют разделить на три категории: частичная утрата имущества, полная утрата имущества и федеральная поддержка.