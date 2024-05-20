«К нам пришли на помощь». Хоценко рассказал, как Омская область справляется с паводком

Сегодня Виталий Хоценко рассказал о том, как Омская область противостоит последствиям паводка. Он сообщил, что регион получил еще один плавающий транспортно-спасательный катер для помощи в ликвидации последствий. Кроме того, в эвакуации людей участвуют сибирские подразделения МЧС.