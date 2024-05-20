Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

иллюстрация

«К нам пришли на помощь». Хоценко рассказал, как Омская область справляется с паводком

20 мая 2024, 08:49
Фото: Город55
иллюстрация

Хоценко рассказал, как в Омской области справляются с последствиями паводка

Сегодня Виталий Хоценко рассказал о помощи Омской области в ликвидации последствий паводка. Регион получил еще один плавающий транспортно-спасательный катер, в эвакуации людей участвуют сибирские подразделения МЧС.

Сегодня Виталий Хоценко рассказал о том, как Омская область противостоит последствиям паводка. Он сообщил, что регион получил еще один плавающий транспортно-спасательный катер для помощи в ликвидации последствий. Кроме того, в эвакуации людей участвуют сибирские подразделения МЧС.

«Мы всегда готовы прийти на помощь. Например, когда в Тыве произошла авария на ТЭЦ, мы не остались в стороне. Сейчас нам тоже пришли на помощь: направили плавающий транспортно-спасательный катер, который может перевозить и людей, и домашних животных, как небольшой автобус. Всю необходимую помощь мы получаем. Объявлена федеральная чрезвычайная ситуация. Мы надеемся, что паводок спадет, и вместе мы сможем устранить все последствия», — отметил губернатор.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты в настоящее время отправились в Оренбург. Их задача — изучить опыт решения подобных ситуаций.

Напомним, что свыше 600 домов и более тысячи участков оказались затоплены. В некоторых местах повреждены дороги. Губернатор сообщил о формировании комиссий, которые будут оценивать состояние имущества для выплаты компенсаций. Ущерб планируют разделить на три категории: частичная утрата имущества, полная утрата имущества и федеральная поддержка.

Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Узнать подробнее
Читайте также:
Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»Ежедневный обход врачей. В Омской области вакцинировали жителей затопленных районовВ Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#Эвакуация#Паводок#МЧС#Иртыш#Помощь#Новости#ТЭЦ#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация#Плавающий ПТС#ПАЗик#Федеральный ЧС#Последствия
Подпишитесь
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Сегодня, 08:21
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Сегодня, 04:00
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
Сегодня, 03:00
Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Сегодня, 07:49
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
Сегодня, 10:52
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
Сегодня, 04:38
"