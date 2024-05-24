Чтобы выплатить компенсации. В Таре объявили режим ЧС из-за паводка

Сегодня, 24 мая, и. о. тарского межрайонного прокурора Павел Щербак и глава Тарского городского поселения проверили территории, которые пострадали от паводка. Сейчас в зоне подтопления находится 4 дома и 13 приусадебных участков. Также населенный пункт посетил губернатор Виталий Хоценко.