Чтобы выплатить компенсации. В Таре объявили режим ЧС из-за паводка

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Сегодня, 24 мая, и. о. тарского межрайонного прокурора Павел Щербак и глава Тарского городского поселения проверили территории, которые пострадали от паводка. Сейчас в зоне подтопления находится 4 дома и 13 приусадебных участков. Также населенный пункт посетил губернатор Виталий Хоценко.
«Приняли решение распространить режим ЧС и на Тару, чтобы выплатить жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка, компенсацию. Уже в ближайшее время начнем выплачивать жителям единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей», — рассказал Виталий Хоценко.
Как только сойдет вода, специалисты начнут оценку ущерба. Ситуацию продолжает контролировать прокуратура.