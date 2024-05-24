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В Тарском районе объявили режим ЧС из-за паводка

Чтобы выплатить компенсации. В Таре объявили режим ЧС из-за паводка

24 мая 2024, 13:55
Фото: Прокуратура Омской области

В Тарском районе объявили режим ЧС из-за паводка

Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко, в зоне подтопления оказались четыре дома и 13 приусадебных участков.

Сегодня, 24 мая, и. о. тарского межрайонного прокурора Павел Щербак и глава Тарского городского поселения проверили территории, которые пострадали от паводка. Сейчас в зоне подтопления находится 4 дома и 13 приусадебных участков. Также населенный пункт посетил губернатор Виталий Хоценко.

«Приняли решение распространить режим ЧС и на Тару, чтобы выплатить жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка, компенсацию. Уже в ближайшее время начнем выплачивать жителям единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей», — рассказал Виталий Хоценко.

Как только сойдет вода, специалисты начнут оценку ущерба. Ситуацию продолжает контролировать прокуратура.

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
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