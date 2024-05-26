Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

иллюстрация

Минус 6 см. Уровень вод Иртыша в районе Усть-Ишима продолжил снижаться

26 мая 2024, 03:33
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
иллюстрация

За минувшие сутки уровень воды Иртыша снова снизился

Губернатор Омской области сообщил, что уровень воды на севере региона продолжает снижение.

Виталий Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал актуальные данные об уровне рек, подтопивших север области. Вышедшие из берегов Иртыш и Ишим понемногу возвращаются в привычное русло — их уровень снизился до 918 и 1436 сантиметров (-6 и -19 см за сутки соответственно).

Кроме того, в своем сообщении глава региона отметил, что продолжается работа над выплатой единовременных пособий: подать заявление на ее получение можно через специалистов многофункциональных центров.

Напомним, ранее Город55 сообщал о том, как сотрудники МЧС помогают пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме: спасатели продолжают работу над насыпью, удерживающей наступление воды на электроподстанцию, а также занимаются подвозом провизии, воды и медикаментов.

Сотрудники МЧС России продолжают помогать пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Омская область#МЧС#Иртыш#Новости#Медикаменты#Вода#Спасатели#Усть-Ишим#Ишим#Насыпь#Паводковая ситуация#Провизия
Подпишитесь
Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
Вчера, 03:20
Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище
Вчера, 06:42
Опубликовано видео с места ДТП с участием главы района Омской области
Сегодня, 05:45
Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск
Сегодня, 06:29
Условия неблагоприятны. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
Сегодня, 04:27
"