Минус 6 см. Уровень вод Иртыша в районе Усть-Ишима продолжил снижаться

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:36
Виталий Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал актуальные данные об уровне рек, подтопивших север области. Вышедшие из берегов Иртыш и Ишим понемногу возвращаются в привычное русло — их уровень снизился до 918 и 1436 сантиметров (-6 и -19 см за сутки соответственно).
Кроме того, в своем сообщении глава региона отметил, что продолжается работа над выплатой единовременных пособий: подать заявление на ее получение можно через специалистов многофункциональных центров.
Напомним, ранее Город55 сообщал о том, как сотрудники МЧС помогают пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме: спасатели продолжают работу над насыпью, удерживающей наступление воды на электроподстанцию, а также занимаются подвозом провизии, воды и медикаментов.