Минус 6 см. Уровень вод Иртыша в районе Усть-Ишима продолжил снижаться

Виталий Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал актуальные данные об уровне рек, подтопивших север области. Вышедшие из берегов Иртыш и Ишим понемногу возвращаются в привычное русло — их уровень снизился до 918 и 1436 сантиметров (-6 и -19 см за сутки соответственно).