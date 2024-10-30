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Ливни

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Октябрь
Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути
В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.
30 октября, 11:26
Август
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
28 августа, 03:36
Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
25 августа, 04:00
Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг
22 августа, 14:09
Июль
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Синоптики спрогнозировали серьезное ухудшение погоды в Омской области, чреватое коммунальными авариями и даже пожарами.
25 июля, 05:12
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
23 июля, 02:35
Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров
Прокурор города Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня затопило придомовые территории и частные дома.
20 июля, 06:56
В омской детской поликлинике на месяц остановили прием пациентов из-за потопа
19 июля, 05:57
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
18 июля, 08:55
Общегородской потоп, подозрительная клиника и пожар под дождем. Омск сегодня
17 июля, 14:13
Из-за уровня воды на дороге. В Омске после ливня изменили маршрут автобуса №69
В департаменте транспорта омичей предупредили об изменении схемы движения автобуса №69, причиной стал чрезмерно высокий уровень воды под виадуком на улице Серова.
17 июля, 11:17
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени
16 июля, 08:32
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
До конца дня. Жителей Омской области предупредили о сохранении опасной погоды
11 июля, 12:09
Июнь
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
21 июня, 12:49
Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня
17 июня, 14:48
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
11 июня, 04:52

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