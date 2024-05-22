Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Сегодня, 22 мая, в Омске было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном МЧС, ожидается гроза, дождь с градом и усиление ветра до 17–22 метров в секунду. В связи с непогодой омичей просят по возможности оставаться дома.
Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», сегодня днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Ближе к вечеру температура снизится до +11 градусов, а ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла.
Из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации на муниципальном уровне. Это увеличение количества пожаров в частных домах, ландшафтные и лесные пожары, аварии в системах жизнеобеспечения, отключение линий связи и электропередачи, нарушение движения транспорта, обрушение слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов.