Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 22 мая, в Омске было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном МЧС, ожидается гроза, дождь с градом и усиление ветра до 17–22 метров в секунду. В связи с непогодой омичей просят по возможности оставаться дома.