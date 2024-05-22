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Published Сегодня, 03:41

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Updated Сегодня, 03:47

иллюстрация

Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

22 мая 2024, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация

Во второй половине дня в Омске ожидается дождь с градом и шквалистый ветер

Во второй половине дня 22 мая в некоторых районах Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Также возможен град.

Сегодня, 22 мая, в Омске было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном МЧС, ожидается гроза, дождь с градом и усиление ветра до 17–22 метров в секунду. В связи с непогодой омичей просят по возможности оставаться дома.

осадки 22 маяосадки 22 мая
осадки 22 мая
Фото: Сервис визуализации погоды «Вентускай»

Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», сегодня днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Ближе к вечеру температура снизится до +11 градусов, а ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла.

погода 22 маяпогода 22 мая
погода 22 маяпогода 22 мая
погода 22 мая
Фото: Сервис визуализации погоды «Вентускай»

Из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации на муниципальном уровне. Это увеличение количества пожаров в частных домах, ландшафтные и лесные пожары, аварии в системах жизнеобеспечения, отключение линий связи и электропередачи, нарушение движения транспорта, обрушение слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов.

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