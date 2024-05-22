Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень

Наиболее сложная дорожная ситуация во время ливня наблюдалась в центре Омска. Заторов не удалось избежать водителям, которые проложили свои маршруты через улицы Герцена, Фрунзе и Масленникова. Из-за аварий пробки образовались на улицах Гагарина и пересечении Думской и Маршала Жукова.