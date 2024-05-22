Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сегодня вечером в Омске прошел мощный ливень, в некоторых районах к нему добавились град и штормовой ветер. Из-за резкого изменения погодных условий на городских магистралях образовались 8-балльные пробки, а также случилось несколько ДТП.
Наиболее сложная дорожная ситуация во время ливня наблюдалась в центре Омска. Заторов не удалось избежать водителям, которые проложили свои маршруты через улицы Герцена, Фрунзе и Масленникова. Из-за аварий пробки образовались на улицах Гагарина и пересечении Думской и Маршала Жукова.
Также сложности в движении возникли на Космическом проспекте в Октябрьском округе, на пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого (в районе ТЦ «Парк»), на улице Кирова. ДТП стали причиной заторов на двух участках Красного Пути и улице Лукашевича.
Напомним, что из-за погодных условий сегодня в Омске действует штормовое предупреждение.