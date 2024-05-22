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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Вечером среды Омск накрыл мощный ливень и град

Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень

22 мая 2024, 13:22
Фото: Город55

Вечером среды Омск накрыл мощный ливень и град

Из-за резкого изменения погоды вечером среды на городских магистралях образовались 8-балльные пробки.

Сегодня вечером в Омске прошел мощный ливень, в некоторых районах к нему добавились град и штормовой ветер. Из-за резкого изменения погодных условий на городских магистралях образовались 8-балльные пробки, а также случилось несколько ДТП.

Наиболее сложная дорожная ситуация во время ливня наблюдалась в центре Омска. Заторов не удалось избежать водителям, которые проложили свои маршруты через улицы Герцена, Фрунзе и Масленникова. Из-за аварий пробки образовались на улицах Гагарина и пересечении Думской и Маршала Жукова.

Также сложности в движении возникли на Космическом проспекте в Октябрьском округе, на пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого (в районе ТЦ «Парк»), на улице Кирова. ДТП стали причиной заторов на двух участках Красного Пути и улице Лукашевича.

Напомним, что из-за погодных условий сегодня в Омске действует штормовое предупреждение.

Фото: Город55
Видео: Город55
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