Из-за последствий ливня омские троллейбусы поедут по сокращенным маршрутам

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В департаменте транспорта омской мэрии сообщили о временном сокращении схемы движения троллейбусов №4 и №67. Изменения в привычную схему пришлось внести из-за высокого уровня дождевой воды на участках улицы Нефтезаводской, по которым проезжают троллейбусы.
Так, пока вода не будет откачена, для троллейбусов, следующих по маршрутам №4 и 67, конечной остановкой станет «Поселок Ермак».
Сейчас аварийные бригады УДХБ откачивают жидкость с участка, специалисты МП «Электрический транспорт» ведут непрерывный мониторинг ситуации.