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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Омские троллейбусы поехали по сокращенным маршрутам из-за последствий ливня

Из-за последствий ливня омские троллейбусы поедут по сокращенным маршрутам

20 мая 2024, 12:42
Фото: Город55

Омские троллейбусы поехали по сокращенным маршрутам из-за последствий ливня

С последствиями продолжительного дождя столкнулись троллейбусы, курсирующие по маршрутам №4 и №67.

В департаменте транспорта омской мэрии сообщили о временном сокращении схемы движения троллейбусов №4 и №67. Изменения в привычную схему пришлось внести из-за высокого уровня дождевой воды на участках улицы Нефтезаводской, по которым проезжают троллейбусы.

Так, пока вода не будет откачена, для троллейбусов, следующих по маршрутам №4 и 67, конечной остановкой станет «Поселок Ермак».

Сейчас аварийные бригады УДХБ откачивают жидкость с участка, специалисты МП «Электрический транспорт» ведут непрерывный мониторинг ситуации.

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