«Уже наглотались воздуха»: омичи заметили поврежденные липы в городском саду

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В социальных сетях появились новые данные о поврежденных деревьях в Театральном сквере в самом центре Омска (этот участок называют еще «городским садом»). Город55 уже писал о том, что представители подрядчика, занимающегося здесь благоустройством, повредили корни лиственниц. На место происшествия 21 мая приезжал мэр Сергей Шелест, пообещавший, что о деревьях позаботятся. Однако сегодня, 23 мая, выяснилось, что в числе пострадавших еще и липы.
— Были оголены корни не только лиственниц, но и двух лип, — рассказал на своей странице в ВК Павел Журавлев (омич, занимающийся озеленением, в прошлом президент благотворительного фонда «Зеленая суббота»). — Об этом я говорил на встрече (с мэром — Город55). И сегодня проблема не устранена, боюсь, что липы уже наглотались воздуха…
По словам Журавлева, он лично показал чиновникам, что липам нанесен серьезный ущерб. Однако Сергей Шелест в своем телеграм-канале написал только о «нескольких лиственницах».
Напомним: мэр пообещал, что «оголенные и раненые корни» будут оперативно закрыты, а затем начнется активный полив пострадавших деревьев с применением удобрений. К середине июня станет понятно, удалось ли спасти деревья и в каком состоянии они находятся. Если поврежденные лиственницы погибнут, подрядчик должен будет высадить вместо каждого по нескольку крупномеров.