«Уже наглотались воздуха»: омичи заметили поврежденные липы в городском саду

В социальных сетях появились новые данные о поврежденных деревьях в Театральном сквере в самом центре Омска (этот участок называют еще «городским садом»). Город55 уже писал о том, что представители подрядчика, занимающегося здесь благоустройством, повредили корни лиственниц. На место происшествия 21 мая приезжал мэр Сергей Шелест, пообещавший, что о деревьях позаботятся. Однако сегодня, 23 мая, выяснилось, что в числе пострадавших еще и липы.