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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

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Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме

20 мая 2024, 08:21
Фото: Город55
иллюстрация
Губернатор заявил, что ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. Сейчас уровень воды составляет 946 см. Хотя уровень воды постепенно понижается, прогноз остается неблагоприятным: вода может подняться до пика 15 июня. После этого ситуация начнет улучшаться, уровень воды пойдет на спад.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области. По его словам, ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. За последние 150 лет вода поднималась до уровня выше 1026 сантиметров лишь однажды — в конце мая — начале июня 1941 года.

Сейчас уровень воды составляет 946 сантиметров. Хотя уровень воды постепенно снижается, прогноз остается неблагоприятным: вода может продолжить подниматься и достичь пика до 15 июня. После этого ситуация начнет улучшаться, и уровень воды пойдет на спад.

«По поручению президента и министра чрезвычайных ситуаций мы изучили общую ситуацию и определили, какая помощь необходима. Я обратился к министрам с просьбой объявить режим федерального чрезвычайного положения, чтобы получить доступ к федеральным средствам для оказания помощи», — -заявил Хоценко.

Правительственная комиссия одобрила предложение о введении режима ЧС на федеральном уровне. Основная задача сейчас — начать выплату региональных пособий в размере 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Как только вода сойдет, начнется оценка ущерба.

Согласно последним данным, 604 дома оказались затоплены, около 1000 участков пострадали от наводнения, а также повреждены дороги.

«Мы боремся за то, чтобы отстоять подстанцию мощностью 110 кВт. В этой ситуации нам помогают волонтеры, энергетики, МЧС и местные жители. Сотрудники МЧС и полиции работают на месте, чтобы предотвратить мародерство. По вопросам, связанным с наводнением, можно получить консультацию по телефону 122, цифра 4», — отметил губернатор.

Также Хоценко сообщил, что уже начали формировать комиссии, которые будут посещать дома и оценивать состояние имущества, чтобы приступить к выплате компенсаций пострадавшим. Ущерб будет оцениваться в трех категориях:

  • частичная утрата имущества — 50% от стоимости;
  • полная утрата имущества — 100% от стоимости;
  • федеральная поддержка — 7 тысяч рублей за квадратный метр на ремонт и полную компенсацию.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты сейчас находятся в Оренбурге. Они изучают опыт решения подобных ситуаций.

Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
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