Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров

В районе Тары уровень воды в Иртыше поднялся на 6 сантиметров

Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 929 см, что на 4 см меньше, чем вчера. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово снизился на 15 см и составляет 1469 см. Однако за последние сутки уровень воды в Иртыше у города Тара вырос на 6 см и достиг отметки 539 см.