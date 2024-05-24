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уровень воды в Иртыше

Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров

24 мая 2024, 03:19
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше

В районе Тары уровень воды в Иртыше поднялся на 6 сантиметров

Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 929 см, что на 4 см меньше, чем вчера. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово снизился на 15 см и составляет 1469 см. Однако за последние сутки уровень воды в Иртыше у города Тара вырос на 6 см и достиг отметки 539 см.

Губернатор Омской области продолжает следить за ситуацией, связанной с паводком. Сегодня в своем телеграм-канале он рассказал о текущей обстановке в регионе.

По последним данным, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составил 929 сантиметров, что на 4 сантиметра меньше, чем было вчера. В то же время уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово снизился на 15 сантиметров и составляет 1469 сантиметров.

Однако за последние сутки уровень воды в Иртыше у города Тара увеличился на 6 см и достиг отметки 539 см. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Виталий Хоценко уточнил, что на севере области продолжают работать руководители министерств и ведомств, спасатели и сотрудники МЧС, а также полиция. Жителям населенных пунктов, которые пострадали от весеннего паводка, оказывается вся необходимая помощь.

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