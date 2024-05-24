Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Губернатор Омской области продолжает следить за ситуацией, связанной с паводком. Сегодня в своем телеграм-канале он рассказал о текущей обстановке в регионе.
По последним данным, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составил 929 сантиметров, что на 4 сантиметра меньше, чем было вчера. В то же время уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово снизился на 15 сантиметров и составляет 1469 сантиметров.
Однако за последние сутки уровень воды в Иртыше у города Тара увеличился на 6 см и достиг отметки 539 см. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Виталий Хоценко уточнил, что на севере области продолжают работать руководители министерств и ведомств, спасатели и сотрудники МЧС, а также полиция. Жителям населенных пунктов, которые пострадали от весеннего паводка, оказывается вся необходимая помощь.