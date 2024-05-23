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Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза

23 мая 2024, 02:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске временно защитили от вырубки деревья на территории сквера СибНИИСХоза

О сносе деревьев в границах сквера просили сразу две организации — ООО «ОмскГеоПроект» и ТОС «СибНИИСХоз».

На заседании «зеленой комиссии», состоявшемся 22 мая, из-за вмешательства департамента имущественных отношений отклонили две заявки на вырубку деревьев. Хоть их и оставили разные компании, речь в обращениях шла об одной территории — сквере СибНИИСХоза.

Компания «ОмскГеоПроект» (владелец Андрей Арцер) хотела срубить 97 аварийных деревьев (клены, тополь, березы и яблони) и 8000 кв. м поросли. Они растут на двух земельных участках общей площадью 11334 кв. м, которыми владеет организация. Территорию планировали привести «в надлежащее состояние», высадив там взамен 97 деревьев в качестве компенсационного озеленения.

Участки, которые собирались привести в порядокУчастки, которые собирались привести в порядок
Участки, которые собирались привести в порядокУчастки, которые собирались привести в порядок
Участки, которые собирались привести в порядок
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области
«Предлагаю участки снять с рассмотрения в виду того, что они находятся в границах городских лесов и действие комиссии на них не распространяется», — отметил представитель депимущества.

Члены «зеленой комиссии» с его предложением согласились. В таком же положении оказался и ТОС «СибНИИСХоз», который просил о сносе 70 аварийных деревьев и обрезке 24 деревьев на территории сквера. Здесь собираются установить детскую площадку после получения финансирования в июне. ТОСу по программе «Решают люди» должны выделить 5,2 млн рублей на реализацию проекта «МикроМир СибНИИСХоза» и 509,8 тысяч на детскую площадку «Мир детства».

На участке, где должна появиться площадка, растут как зеленые насаждения Омска, так и городские леса, поэтому вопрос отложили и решили подробнее ознакомиться со схемой расположения попавших под снос деревьев.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о благоустройстве Городского сада, которое обернулось повреждением деревьев. От действий строителей пострадали корни и стволы лиственниц. Только в середине июня станет известно, удастся ли спасти деревья.

Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Аварийные деревья#Снос деревьев#Сквер#Зеленая комиссия
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