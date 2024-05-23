Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза

Члены «зеленой комиссии» с его предложением согласились. В таком же положении оказался и ТОС «СибНИИСХоз», который просил о сносе 70 аварийных деревьев и обрезке 24 деревьев на территории сквера. Здесь собираются установить детскую площадку после получения финансирования в июне. ТОСу по программе «Решают люди» должны выделить 5,2 млн рублей на реализацию проекта «МикроМир СибНИИСХоза» и 509,8 тысяч на детскую площадку «Мир детства».