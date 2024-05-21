Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Омске продолжается благоустройство городского сада рядом с ТЮЗом и Свято-Никольским собором. Однако в процессе реконструкции Театрального сквера и обновления покрытия дорожек представители подрядчика сильно повредили деревья. Об этом сообщил БК55.
«Старое покрытие снимали с помощью тяжелой техники. Ковш бульдозера прошел максимально близко к стволам деревьев, обрезая и выкорчевывая корни. Вся аллея по улице Короленко усыпана корнями деревьев. И деревья эти не простые, а особо ценная порода — лиственницы, которые много лет служили украшением и Театрального сквера и улицы Короленко», — утверждают в издании.
Теперь деревья с пострадавшими корнями и стволами могут погибнуть. На ситуацию уже отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он пообещал сегодня посетить городской сад.
«Сегодня планирую сам выйти на место и вместе с агрономами и подрядчиком обсудить ситуацию и пути ее исправления», — уточнил Шелест.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об уничтожении березовой рощи в поселке Светлый. По словам омичей, деревья рубят жители соседнего частного сектора на улице Камышовая.