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Published Сегодня, 07:50

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Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска

21 мая 2024, 07:50
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске при благоустройстве Театрального сквера строители повредили лиственницы

В ситуации вместе с агрономами и подрядчиком пообещал разобрать мэр Сергей Шелест.

В Омске продолжается благоустройство городского сада рядом с ТЮЗом и Свято-Никольским собором. Однако в процессе реконструкции Театрального сквера и обновления покрытия дорожек представители подрядчика сильно повредили деревья. Об этом сообщил БК55.

«Старое покрытие снимали с помощью тяжелой техники. Ковш бульдозера прошел максимально близко к стволам деревьев, обрезая и выкорчевывая корни. Вся аллея по улице Короленко усыпана корнями деревьев. И деревья эти не простые, а особо ценная порода — лиственницы, которые много лет служили украшением и Театрального сквера и улицы Короленко», — утверждают в издании.

Теперь деревья с пострадавшими корнями и стволами могут погибнуть. На ситуацию уже отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он пообещал сегодня посетить городской сад.

«Сегодня планирую сам выйти на место и вместе с агрономами и подрядчиком обсудить ситуацию и пути ее исправления», — уточнил Шелест.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об уничтожении березовой рощи в поселке Светлый. По словам омичей, деревья рубят жители соседнего частного сектора на улице Камышовая.

«Варварски уничтожают». Жители поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Деревья#Жалобы#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Сквер#Городской сад
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