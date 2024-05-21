Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска

В Омске продолжается благоустройство городского сада рядом с ТЮЗом и Свято-Никольским собором. Однако в процессе реконструкции Театрального сквера и обновления покрытия дорожек представители подрядчика сильно повредили деревья. Об этом сообщил БК55.