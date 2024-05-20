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Затопленный город. Какие улицы Омска больше всего пострадали от ночного ливня

20 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи пожаловались на затопленные улицы после ночного ливня

Сегодня ночью в Омске прошел сильный дождь, с его последствиями горожане столкнулись в утренний час-пик. О том, какие улицы пострадали от воды больше всего, в материале Города55.

Сегодня ночью в Омске прошел ливень, с его последствиями столкнулись жители разных районов города. Некоторые улицы оказались полностью поглощены водой, среди них — улица Манякина. Жительница микрорайона «Космический» рассказала, с чем пришлось столкнуться в утренний час-пик.

«Построили новую школу с космическим уклоном, а как людям до нее добираться не придумали. Затоплены все пешеходные переходы и тротуары. Сливы для воды есть, но они забиты. Откачка воды приезжает спустя сутки. Местные уже прозвали это „морем Манякина“», — написала местная жительница в городском паблике «ЧП Омск».
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Фото: «ЧП Омск»

Такая же ситуация сложилась на улице Бородина в микрорайоне «Заозерный». На фото, которые местные жители опубликовали в паблике «Аварийный Омск», видно, что вода проникла на парковку, проезжую часть и уже близка к придомовой территории.

«Ежегодный потоп во время дождя, угол дома на улице Бородина 12/5 и двора дома на улице Заозеоной, 24. Ливневая канализация на углу дома Бородина забетонирована», — написал автор поста.
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Фото: «Аварийный Омск»

В том же паблике на затопленную дорогу пожаловались водители и пешеходы, которым приходится прокладывать маршрут через улицу 21-ю Амурскую. По словам омичей, такая ситуация на участке не редкость и складывается после каждого сильного ливня.

«Потоп» случился и на улице Карла Маркса, 18/2. Видео затопленной улицы появилось в сообществе «Инцидент Омск».

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Скриншот
Фото: «Инцидент Омск

Дорогу размыло и в другой части центра, в районе «Миллениума».

Фото: Город55

Также последствия ливня можно было увидеть на улицах Звездной, Волгоградской, Жуковского, Рокоссовского, Менделеева, Малиновского и других. В городской администрации сообщили, что последствия ночного дождя ликвидируют бригады УДХБ.

«С раннего утра специалисты приступили к откачке дождевой воды на улицах Манякина, 3-я Железнодорожная, 70 лет Октября, на трамвайных путях на 3 Разъезде. Также планируются работы около путепровода на 21-й Амурской и в других местах скопления воды», — рассказал мэр Омск Сергей Шелест.
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