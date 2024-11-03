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Иртыш

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Ноябрь
Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»
3 ноября, 10:43
Октябрь
Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит
29 октября, 04:59
Объемы переработки нефти Омского НПЗ возросли на 4%
11 октября, 08:54
Ушел на рыбалку. В Омской области ищут мужчину в рыбацких сапогах
Его разыскивает отряд добровольцев, полиция и правоохранительные органы.
9 октября, 05:28
Огромные щуки и судаки. Омичи показали фото богатого улова из Иртыша
Сейчас в регионе наблюдается богатый рыбный сезон.
8 октября, 03:38
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами
Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.
1 октября, 03:17
Сентябрь
Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше
В августе и сентябре рыболовы часто вылавливают огромных щук и судаков.
30 сентября, 05:35
Омский «слив». В приток Иртыша стекают опасные отходы
24 сентября, 09:39
Выступил на мероприятии. Омского яхтсмена и капитана добавили в базу «Миротворец»
20 сентября, 06:01
На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске
18 сентября, 08:22
Только через суд. Игроки омского ФК «Иртыш» столкнулись с невыплатой заработной платы
15 сентября, 12:52
Волонтеры Омского НПЗ приняли участие в уборке на берегу Иртыша
13 сентября, 08:20
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
10 сентября, 10:31
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
4 сентября, 02:00
Бассейн, спортзал, зимний сад. В Омске продают шикарный таунхаус возле парка Победы
2 сентября, 08:14
Август
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
28 августа, 07:11
Футбольный клуб подешевел. Стоимость омского «Иртыша» оценили в 2 млн евро
19 августа, 07:13
Самая длинная набережная, космические «гости» и «украденные» тапки. Омск сегодня
18 августа, 14:00
Проект омской «самой длинной набережной Евразии» прошел необходимые экспертизы
18 августа, 06:47

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