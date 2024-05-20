Услышали крик. Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района

Напомним, что сегодня глава региона Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области, она все еще остается сложной. Сейчас уровень воды составляет 946 сантиметров, в результате затопления пострадали 604 дома и около 1000 участков, также ситуация сказалась на дорогах.