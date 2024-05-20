Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района

Услышали крик. Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района

20 мая 2024, 09:02
Фото: 1MI

Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района

Правоохранители услышали крик мужчины и быстро скоординировали его действия, оперативная реакция полицейских позволила сельчанину выбраться из воды.

Во время службы на острове вблизи деревни Ашеваны Усть-Ишимского района полицейские услышали крик о помощи. Кричал мужчина, которого уносило течением разлившейся реки Ишим.

Правоохранители оперативно оценили ситуацию и скоординировали сельчанина о наличии рядом с ним отмели. После мужчине оказали необходимую помощь, согрели и передали сотрудникам МЧС, которые доставили его домой.

По предварительным данным, 46-летний местный житель направлялся в соседний поселок Южный на металлической лодке. Однако транспорт оказался ненадежным, лодка затонула, а он оказался в воде.

«Мужчина поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь и неравнодушие к чужой беде, а они, в свою очередь, порекомендовали сельчанину впредь быть осмотрительнее и осторожнее», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что сегодня глава региона Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области, она все еще остается сложной. Сейчас уровень воды составляет 946 сантиметров, в результате затопления пострадали 604 дома и около 1000 участков, также ситуация сказалась на дорогах.

Видео: Омская полиция
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Видео#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Лодка#Полицейский#Спасатели#Утонула#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопления#Подтопление#Затопление#Затопление Усть-Ишима#Подтопления#Утонула лодка
Подпишитесь
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Сегодня, 08:21
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Сегодня, 04:00
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
Сегодня, 03:00
Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Сегодня, 07:49
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
Сегодня, 10:52
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
Сегодня, 04:38
"