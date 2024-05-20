Услышали крик. Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Во время службы на острове вблизи деревни Ашеваны Усть-Ишимского района полицейские услышали крик о помощи. Кричал мужчина, которого уносило течением разлившейся реки Ишим.
Правоохранители оперативно оценили ситуацию и скоординировали сельчанина о наличии рядом с ним отмели. После мужчине оказали необходимую помощь, согрели и передали сотрудникам МЧС, которые доставили его домой.
По предварительным данным, 46-летний местный житель направлялся в соседний поселок Южный на металлической лодке. Однако транспорт оказался ненадежным, лодка затонула, а он оказался в воде.
«Мужчина поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь и неравнодушие к чужой беде, а они, в свою очередь, порекомендовали сельчанину впредь быть осмотрительнее и осторожнее», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что сегодня глава региона Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области, она все еще остается сложной. Сейчас уровень воды составляет 946 сантиметров, в результате затопления пострадали 604 дома и около 1000 участков, также ситуация сказалась на дорогах.