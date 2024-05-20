Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снизился на один сантиметр и составляет 945 сантиметров. В районе села Орехово уровень воды в Иртыше составляет 1532 сантиметра, что на 14 сантиметров меньше, чем накануне.
Как только уровень воды спадет, комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного стихией. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
Также накануне администрация муниципального района запустила паромное сообщение между Ильчебагом и Утускуном. Это означает, что у транспорта появился надежный маршрут в обход подтопленных участков дороги. Это должно значительно улучшить транспортную доступность Усть-Ишима. До этого времени проехать по затопленным участкам могли только крупные вездеходы и спецтехника.
Паром отправляется от Утускуна в 7 часов, а от Ильчебага — в 14. Переправа предназначена только для транспорта, который перевозит продовольствие, медикаменты, корма для животных, почту и горюче-смазочные материалы. С актуальной информацией можно ознакомиться ниже.
Сейчас жители, которые не захотели эвакуироваться, полностью обеспечены продуктами первой необходимости. В магазинах можно без проблем купить хлебобулочные изделия, свежую молочную продукцию от местных производителей, а также крупы и масла.
Напомним, что вчера президент России Владимир Путин поручил восстановить дома в Омской области, пострадавшие от паводка. Глава государства отметил, что все работы должны быть завершены в летний период.