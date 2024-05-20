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уровень воды в Иртыше

Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу

20 мая 2024, 03:38
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше
За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше снизился на один сантиметр и составляет 945 сантиметров. В районе села Орехово — 1532 сантиметра. Как только уровень воды спадет, комиссия начнет оценивать ущерб от стихии, сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снизился на один сантиметр и составляет 945 сантиметров. В районе села Орехово уровень воды в Иртыше составляет 1532 сантиметра, что на 14 сантиметров меньше, чем накануне.

Как только уровень воды спадет, комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного стихией. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

Также накануне администрация муниципального района запустила паромное сообщение между Ильчебагом и Утускуном. Это означает, что у транспорта появился надежный маршрут в обход подтопленных участков дороги. Это должно значительно улучшить транспортную доступность Усть-Ишима. До этого времени проехать по затопленным участкам могли только крупные вездеходы и спецтехника.

Паром отправляется от Утускуна в 7 часов, а от Ильчебага — в 14. Переправа предназначена только для транспорта, который перевозит продовольствие, медикаменты, корма для животных, почту и горюче-смазочные материалы. С актуальной информацией можно ознакомиться ниже.

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актуальное расписание
Фото: Администрация Усть-Ишимского МР

Сейчас жители, которые не захотели эвакуироваться, полностью обеспечены продуктами первой необходимости. В магазинах можно без проблем купить хлебобулочные изделия, свежую молочную продукцию от местных производителей, а также крупы и масла.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин поручил восстановить дома в Омской области, пострадавшие от паводка. Глава государства отметил, что все работы должны быть завершены в летний период.

Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области
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