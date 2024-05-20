Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу

Также накануне администрация муниципального района запустила паромное сообщение между Ильчебагом и Утускуном. Это означает, что у транспорта появился надежный маршрут в обход подтопленных участков дороги. Это должно значительно улучшить транспортную доступность Усть-Ишима. До этого времени проехать по затопленным участкам могли только крупные вездеходы и спецтехника.