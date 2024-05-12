Взлет цен, огромная свадьба и эвакуация из Усть-Ишима. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Как поделился в своем Telegram-канале Константин Ткачев, в затопленном Усть-Ишиме резко прибавили в цене резиновые сапоги и поездки на такси. Кроме того, местные переживают, что подобная тенденция может проявиться и продуктовых магазинах — пока кто-то борется за то, чтобы остановить воду, кто-то — «успевает зарабатывать на чужом горе». Все подробности из Усть-Ишима — в материале ниже:
Но, как бы близко вода не подступала, есть и приятные новости: омичи вновь отличились на выставке-форуме «Россия» — приняв участие и в концертной программе и зарегистрировав брак во время самой массовой свадьбы: одновременно свои отношения зарегистрировали больше 150 пар новобрачных. Но было кое-что уникальное — каждая пара представляла свой регион:
К сожалению, стихия продолжает «давить»: все больше домов оказываются в зоне бедствия. Кроме того, сегодня еще в двух районах области ввели и режим ЧС — в Тевризском и Тарском. Но, поскольку паводковая ситуация на их территории несколько «мягче», туда будут эвакуировать женщин, детей, маломобильных граждан и пожилых людей — соответствующее решение принял оперативный штаб. Несколько позже, эвакуацию объявило и МЧС: автобусы в «сухие» районы отправляются от «Таежной» гостиницы.