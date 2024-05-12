Взлет цен, огромная свадьба и эвакуация из Усть-Ишима. Омск в воскресенье

К сожалению, стихия продолжает «давить»: все больше домов оказываются в зоне бедствия. Кроме того, сегодня еще в двух районах области ввели и режим ЧС — в Тевризском и Тарском. Но, поскольку паводковая ситуация на их территории несколько «мягче», туда будут эвакуировать женщин, детей, маломобильных граждан и пожилых людей — соответствующее решение принял оперативный штаб. Несколько позже, эвакуацию объявило и МЧС: автобусы в «сухие» районы отправляются от «Таежной» гостиницы.