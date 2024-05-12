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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Взлет цен, огромная свадьба и эвакуация из Усть-Ишима. Омск в воскресенье

Взлет цен, огромная свадьба и эвакуация из Усть-Ишима. Омск в воскресенье

12 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
Итоги дня — по версии Города55.

Новость №1. Депутат Законодательного собрания рассказал о «спекулянтах».

Как поделился в своем Telegram-канале Константин Ткачев, в затопленном Усть-Ишиме резко прибавили в цене резиновые сапоги и поездки на такси. Кроме того, местные переживают, что подобная тенденция может проявиться и продуктовых магазинах — пока кто-то борется за то, чтобы остановить воду, кто-то — «успевает зарабатывать на чужом горе». Все подробности из Усть-Ишима — в материале ниже:

Такси, сапоги и большая вода. Омский депутат рассказал о ситуации в Усть-Ишиме
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Новость №2. Самая большая свадьба.

Но, как бы близко вода не подступала, есть и приятные новости: омичи вновь отличились на выставке-форуме «Россия» — приняв участие и в концертной программе и зарегистрировав брак во время самой массовой свадьбы: одновременно свои отношения зарегистрировали больше 150 пар новобрачных. Но было кое-что уникальное — каждая пара представляла свой регион:

Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале
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Новость№3. Виталий Хоценко объявил эвакуацию из Усть-Ишима.

К сожалению, стихия продолжает «давить»: все больше домов оказываются в зоне бедствия. Кроме того, сегодня еще в двух районах области ввели и режим ЧС — в Тевризском и Тарском. Но, поскольку паводковая ситуация на их территории несколько «мягче», туда будут эвакуировать женщин, детей, маломобильных граждан и пожилых людей — соответствующее решение принял оперативный штаб. Несколько позже, эвакуацию объявило и МЧС: автобусы в «сухие» районы отправляются от «Таежной» гостиницы.

Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района
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