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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

иллюстрация

Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале

12 мая 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи примут участие в самой массовой свадьбе России

Колорит и красоту региона участников подчеркнут уникальными нарядами, а размах мероприятия — самым массовым бракосочетанием.

Сегодня, 12 мая, на международной выставке «Россия» стартует Всероссийский свадебный фестиваль — первый день необычного мероприятия станет самой массовой свадьбой, зарегистрированной в России: одновременно по уличной сцене выставки пройдет шествие больше 150 пар молодоженов, а после него начнется массовое бракосочетание.

И, как сообщили в Министерстве культуры области, омичи тоже примут участие в грандиозном и рекордном событии: для них даже подготовили особенные наряды, в которых дизайнеры объединили национальный колорит и все современных веяний моды.

Ключевым элементом образа стала вышивка от свадебной этнографической парочки — ее представят и в платье невесты — причем, по всей его длине, и в косоворотке жениха. Другим изящным ходом стало использование широкого рукава-«фонарика» в наряде невесты — такой элемент дизайна характерен для традиций русской старины.

В концертной программе Омску тоже будет что показать: от региона выступит дуэт «Аманат-наследие» — представители народной студии казахского творчества.

Напомним, ранее Город55 сообщал о соотношении свадеб и разводов в Омской области — согласно данным ЗАГС, с января по март 2024 года браки рушились чаще, чем заключались.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Дизайн#Жених#Невеста#Всероссийский свадебный фестиваль#Массовая свадьба#Книга рекордов России#Выставка-форум «Россия»#Наряды#Русская старина
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