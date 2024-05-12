Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале

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Сегодня, 12 мая, на международной выставке «Россия» стартует Всероссийский свадебный фестиваль — первый день необычного мероприятия станет самой массовой свадьбой, зарегистрированной в России: одновременно по уличной сцене выставки пройдет шествие больше 150 пар молодоженов, а после него начнется массовое бракосочетание.
И, как сообщили в Министерстве культуры области, омичи тоже примут участие в грандиозном и рекордном событии: для них даже подготовили особенные наряды, в которых дизайнеры объединили национальный колорит и все современных веяний моды.
Ключевым элементом образа стала вышивка от свадебной этнографической парочки — ее представят и в платье невесты — причем, по всей его длине, и в косоворотке жениха. Другим изящным ходом стало использование широкого рукава-«фонарика» в наряде невесты — такой элемент дизайна характерен для традиций русской старины.
В концертной программе Омску тоже будет что показать: от региона выступит дуэт «Аманат-наследие» — представители народной студии казахского творчества.
Напомним, ранее Город55 сообщал о соотношении свадеб и разводов в Омской области — согласно данным ЗАГС, с января по март 2024 года браки рушились чаще, чем заключались.