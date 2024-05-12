Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района

Кроме того, глава региона сообщил и о начале работы над планом всех необходимых ремонтно-восстановительных работ: в первую очередь будут реставрировать дороги и объекты социальной сферы. Но, как отмечается, к необходимым действиям получится приступить только после того, как сойдет вода.