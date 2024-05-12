Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Общий список выработанных мер для контроля и стабилизации ситуации с паводком, глава региона, Виталий Хоценко, описал в своем Telegram-канале — в первую очередь будут эвакуировать людей.
Как сообщается, вывозить жителей будут в соседние районы с более благоприятной паводковой обстановкой: пункты временного размещения оборудованы в Таре и Тевризе (несмотря на введенный сегодня режим ЧС), Муромцево и Знаменке.
Также Виталий Хоценко анонсировал начало выплат компенсации жителям пострадавшего района — куратору этого вопроса, Владимиру Куприянову, поручено позаботиться о том, чтобы к концу следующей недели пострадавшие граждане уже смогли получить все выплаты.
Кроме того, глава региона сообщил и о начале работы над планом всех необходимых ремонтно-восстановительных работ: в первую очередь будут реставрировать дороги и объекты социальной сферы. Но, как отмечается, к необходимым действиям получится приступить только после того, как сойдет вода.
Напомним, сегодня в Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации в Тевризском и Тарском районах: