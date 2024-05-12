Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Фотография с заседания

Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района

12 мая 2024, 10:55
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Фотография с заседания

Виталий Хоценко объявил эвакуацию из Усть-Ишима в другие районы Омской области

В первую очередь из опасной зоны будут увозить маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин.

Общий список выработанных мер для контроля и стабилизации ситуации с паводком, глава региона, Виталий Хоценко, описал в своем Telegram-канале — в первую очередь будут эвакуировать людей.

Как сообщается, вывозить жителей будут в соседние районы с более благоприятной паводковой обстановкой: пункты временного размещения оборудованы в Таре и Тевризе (несмотря на введенный сегодня режим ЧС), Муромцево и Знаменке.

Также Виталий Хоценко анонсировал начало выплат компенсации жителям пострадавшего района — куратору этого вопроса, Владимиру Куприянову, поручено позаботиться о том, чтобы к концу следующей недели пострадавшие граждане уже смогли получить все выплаты.

Кроме того, глава региона сообщил и о начале работы над планом всех необходимых ремонтно-восстановительных работ: в первую очередь будут реставрировать дороги и объекты социальной сферы. Но, как отмечается, к необходимым действиям получится приступить только после того, как сойдет вода.

Напомним, сегодня в Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации в Тевризском и Тарском районах:

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за усиления половодья
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Дороги#Омская область#Эвакуация#Дети#Паводок#Компенсация#Новости#Тевриз#Усть-Ишимский район#Тара#Женщины#Муромцево
Подпишитесь
Считанные сантиметры. Стало известно, когда демонтируют дамбы на трассе Тюмень-Омск
Сегодня, 05:15
Одна большая свадьба. Пара из Омска поучаствует во Всероссийском свадебном фестивале
Сегодня, 04:52
Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды
Сегодня, 07:54
Тонет в стоках. Возле омской многоэтажки на Заозерной образовался огромный провал
Сегодня, 04:50
В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за усиления половодья
Сегодня, 09:08
Такси, сапоги и большая вода. Омский депутат рассказал о ситуации в Усть-Ишиме
Сегодня, 04:00
"