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Тарский район

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Ноябрь
Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа
5 ноября, 05:51
Октябрь
Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты
22 октября, 04:53
Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей
Жители переживают за свой скот, ведь медведи могли учуять запах животных и прийти, чтобы поохотиться.
15 октября, 06:44
Сентябрь
В Омской области леса стали препятствием для постройки завода по деревопереработке
24 сентября, 08:43
«Газпром нефть» готова поддержать новые социальные проекты омичей
16 сентября, 07:00
Август
На телеканале ТНТ рассказали, где в Омской области могли побывать герои их сериала
21 августа, 12:38
Напился и приревновал. В Омской области мужчина убил соперника-собутыльника
8 августа, 08:18
Не отвечает санитарным нормам. В Омской области жители села пили грязную воду
В дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. Руководству местного предприятия «Орбита» велели привести все в порядок и выплатить денежный штраф.
5 августа, 07:38
Июнь
Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного
25 июня, 11:02
Апрель
Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка
27 апреля, 07:12
Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье
21 апреля, 09:33
До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться
5 апреля, 03:27
Январь
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
22 января, 06:18
Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день
3 января, 13:41
Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа
3 января, 11:07
Декабрь 2023
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
16 декабря 2023, 03:51
300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы
12 декабря 2023, 06:20
Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
7 декабря 2023, 14:37
Ноябрь 2023
Остались посреди зимы без газа. Жителям Омской области компенсировали 2 млн рублей
Для этого потребовались помощь прокуратуры и обращение в суд.
29 ноября 2023, 04:16
Задаток в 105 млн. Участок на севере Омской области на 20 лет отдают под добычу песка
10 ноября 2023, 07:10

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