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Пожилые люди

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2024
Мошенничество на миллион: как 17-летний омич обманул пенсионеров
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 17-летнего жителя региона, который стал участником преступной группы, обманывающей пенсионеров.
28 ноября, 09:45
Глава Омского района провел торжественный прием ко Дню пожилых людей
11 октября, 11:45
Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры
9 октября, 12:38
Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета
Местные жители высказывают предположение, что «рыжие реки» текут к ним со стороны бывшего завода лакокрасочных изделий.
24 июля, 06:42
Забывшие путь. Сотрудники Росгвардии вернули домой омичей, потерявших память
Благодаря действиям сотрудников Росгвардии, удалось предотвратить как минимум два несчастья, вернув домой омичей, потерявших память.
9 июня, 08:03
Будьте бдительны! Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на пожилую омичку
Омичка узнала о долге только через пару месяцев, когда пришло уведомление о просрочке платежа.
1 марта, 05:51
Окно в тюрьму. В Омске суд вынес приговор группировке за обман 13 пожилых людей
По информации от пресс-службы прокуратуры Омской области, виновными признали десять человек по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
26 января, 04:29
2023
Самолет экстренно посадили в Омске из-за плохого самочувствия пассажирки
Пожилую женщину сняли с рейса и оставили в Омске. Самолет с остальными пассажирами отправился дальше — в Москву.
13 марта 2023, 09:33

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