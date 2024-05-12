Такси, сапоги и большая вода. Омский депутат рассказал о ситуации в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:02
Как рассказал в своем Telegram-канале Константин Ткачев, депутат Законодательного Собрания Омской области, по состоянию на 7:00 утра 11 мая, в строю осталось только одна дамба — на улице Водников, но и она постоянно находится «под ударом»: ветер нагоняет воду, а протечки фиксируются с опасной регулярностью. Остальные насыпи вода смогла прорвать еще ночью.
Кроме того, очень сильно возрос риск остаться без топлива — к мосту, через который местные добираются до АЗС, вода подошла вплотную, а все что можно сделать, по словам депутата — заправлять полный бак, пока такая возможность еще есть.
Также, как отмечается в сообщении, в момент, пока местные жители и сотрудники МЧС прилагают все усилия для защиты села от воды, появились и те, «кто зарабатывают на чужом горе»:
«В Усть-Ишиме уже подорожали болотные сапоги — в пять раз! Взвинтили цены таксисты. Люди боятся, что подорожают продукты» — написал Константин Ткачев в своем Telegram-канале.
Кроме того, представитель Заксобрания опубликовал и видео, где в деталях рассказал об укреплении насыпи вокруг распределительной станции, от которой зависит электроснабжение целого района.
Напомним, ранее Город55 сообщал о введении запрета на движение грузовой техники по трассе Тюмень-Омск — необходимость в интервальных ограничениях связана с предупреждением скоплений техники на некоторых участках дороги.