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По информации чиновника, в селе осталась только одна дамба.

Такси, сапоги и большая вода. Омский депутат рассказал о ситуации в Усть-Ишиме

12 мая 2024, 04:00
Фото: Telegram-канал «Депутат Константин Ткачев»
По информации чиновника, в селе осталась только одна дамба.

Омский депутат Ткачев рассказал о ситуации в затопленном Усть-Ишиме

Взлет цен на услуги и некоторые вещи, борьба за каждую улицу и 20 сантиметров до короткого замыкания — по словам Константина Ткачева, в Усть-Ишиме сложилась очень сложная ситуация.

Как рассказал в своем Telegram-канале Константин Ткачев, депутат Законодательного Собрания Омской области, по состоянию на 7:00 утра 11 мая, в строю осталось только одна дамба — на улице Водников, но и она постоянно находится «под ударом»: ветер нагоняет воду, а протечки фиксируются с опасной регулярностью. Остальные насыпи вода смогла прорвать еще ночью.

Кроме того, очень сильно возрос риск остаться без топлива — к мосту, через который местные добираются до АЗС, вода подошла вплотную, а все что можно сделать, по словам депутата — заправлять полный бак, пока такая возможность еще есть.

Фотографии с места событийФотографии с места событий
Фотографии с места событий Фотографии с места событий
Фотографии с места событийФотографии с места событий
Фотографии с места событий
Фото: Telegram-канал «Депутат Константин Ткачев»

Также, как отмечается в сообщении, в момент, пока местные жители и сотрудники МЧС прилагают все усилия для защиты села от воды, появились и те, «кто зарабатывают на чужом горе»:

«В Усть-Ишиме уже подорожали болотные сапоги — в пять раз! Взвинтили цены таксисты. Люди боятся, что подорожают продукты» — написал Константин Ткачев в своем Telegram-канале.

Кроме того, представитель Заксобрания опубликовал и видео, где в деталях рассказал об укреплении насыпи вокруг распределительной станции, от которой зависит электроснабжение целого района.

Для того, чтобы защитить РЭС от воды приходится пренебрегать техникой безопасности
Видео: Telegram-канал «Депутат Константин Ткачев»

Напомним, ранее Город55 сообщал о введении запрета на движение грузовой техники по трассе Тюмень-Омск — необходимость в интервальных ограничениях связана с предупреждением скоплений техники на некоторых участках дороги.

Предупредить заторы. Госавтоинспекция перекрыла несколько отрезков трассы Тюмень-Омск
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