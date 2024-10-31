gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Регионы

Выбрать дату
2024
Два литра на человека. Омская область вошла в список малопьющих российских регионов
Крепкий алкоголь омичи покупают реже, чем в других регионах.
31 октября, 06:58
Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%
21 октября, 05:46
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется
12 октября, 09:47
Недоступное жилье. Омская область оказалась на 55-м месте по доступности ипотеки
7 октября, 02:44
«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог
Основанное в 2021 году специальное подразделение компании — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — поделилось результатами своей работы: новые дороги появились более чем в 10 регионах по всей стране.
23 июля, 08:02
Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира
7 июля, 12:34
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
3 июля, 09:37
Эксперты рассказали, как общество воспринимает налоговые изменения в России
28 июня, 07:29
Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи
Согласно данным аналитиков, в среднем омичи тратят 29 тысяч рублей ежемесячно, по этому показателю Омская область заняла 24 место во всероссийском рейтинге.
15 апреля, 10:13
Омским застройщикам предложили поучаствовать в развитии социнфраструктуры города
11 апреля, 07:20
Уже 124 тысячи за квадратный метр. Омичей предупредили о росте цен на новостройки
13 марта, 08:14
В омских пабликах появилось видео с кабанами, переходившими дорогу
В одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видео с лесными жителями.
30 января, 06:26
2023
В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
22 ноября 2023, 11:10
Юные омские музыканты получили уроки от столичных мэтров
В рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» ученики омских музыкальных школ написали первые авторские произведения.
14 ноября 2023, 02:40
Хоценко и Владимиров обсудили сотрудничество Омской области и Ставропольского края
В ходе встречи главы регионов договорились о взаимодействии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
24 октября 2023, 08:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика