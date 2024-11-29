gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Тевризский район

Выбрать дату
2024
Бессрочное назначение: в Омской области утвердили мирового судью
Вадима Кошевого снова назначили мировым судьей в Москаленском районе, но теперь срок его полномочий неограничен.
29 ноября, 05:48
В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
17 октября, 05:10
Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше
В августе и сентябре рыболовы часто вылавливают огромных щук и судаков.
30 сентября, 05:35
Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи
16 сентября, 05:55
«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов
16 сентября, 04:36
«Делают все возможное». Омская область пока на 85% готова к отопительному сезону
На устранение оставшихся проблем есть максимум две недели.
2 сентября, 09:25
Дошло до суда. ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования
Во время проверки прокуратура нашла ряд нарушений в работе Тевризской центральной районной больницы.
7 августа, 10:07
Омского бизнесмена заставили вернуть чужой лесной участок на севере области
Вопрос лесных границ мужчине пришлось решать через суд. Житель Омской области складывал древесину на участке лесного фонда и не хотел его отдавать.
29 июля, 05:39
Вопреки запрету. В Тевризском районе Омской области утонул 17-летний юноша
Трагедия произошла в окрестностях села Ермиловка.
16 июня, 07:15
Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
6 июня, 05:06
Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен
1 июня, 09:47
Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии
29 мая, 02:00
Плюс 5 см. Уровень воды в реке Иртыш у города Тара продолжил расти и достиг 558 см
27 мая, 09:21
«Шапочек тьма». Жители Омской области собирают в лесах по 20 килограммов грибов
17 мая, 12:29
Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса
Трансфер продукции прервали из-за отсутствия ветеринарного сертификата.
28 апреля, 09:00
Недобросовестный подрядчик. Проект капремонта омской больницы не прошел госэкспертизу
22 февраля, 06:31
Спецпроект
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Ремонт 19 школ в Омской области продлится два года. Контракты на общую сумму 3,5 млрд рублей получили девять компаний, большинство из них — омские.
2023
Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
7 декабря 2023, 14:37
Сезон не закрыт. В Омской области на Иртыше перевернулась лодка, есть погибшие
21 ноября 2023, 08:45
Съездил за пивом. Омич угнал автомобиль, чтобы добраться до магазина
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит срок.
28 октября 2023, 04:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика