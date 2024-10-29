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Такси

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Октябрь
В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста
В Марьяновском районе 15-летний подросток был задержан после того, как напал на таксистку и угнал ее автомобиль.
29 октября, 11:55
С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц
11 октября, 08:35
Северный ветер. В Омской области снесло столб, оставив село без связи
11 октября, 08:24
160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда
Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.
11 октября, 06:16
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси
11 октября, 02:37
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
Снимает на телефон девушек и сливает в чаты. Омичей напугали сообщения об извращенце
2 октября, 07:46
Сентябрь
Крайне высокий спрос. В Омске 2 сентября взлетели цены на такси
2 сентября, 02:41
Август
«Омск живет хоккеем»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами
13 августа, 10:29
Июль
Уплыть дешевле. В разгар ливня в Омске взлетели цены на такси
В Омске вторые сутки продолжаются ливни, в такую погоду уехать куда-то на такси становится проблематично, так как цены на поездки увеличиваются в несколько раз.
17 июля, 12:16
В Омске произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей
4 июля, 02:52
Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня
2 июля, 14:42
Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке
2 июля, 12:50
Июнь
«Что за издевательство?». Омичи пожаловались на резко выросшие цены на такси
Омичи заметили, что с приходом жары цены на такси начали стремительно расти, теперь за поездку приходится отдавать почти в два раза больше привычной суммы.
17 июня, 10:27
Март
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Февраль
Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье
4 февраля, 14:01
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
Январь
В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
14 января, 09:27

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