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Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу

Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу

26 апреля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новые тарифы на старых маршрутах.

Сегодня стало известно о повышении стоимости проезда сразу в четырех «маршрутках» Омска — в некоторых случаях цена «подросла» на 25 рублей. Ну и чтобы не получилось неприятного сюрприза, сразу скажем: такое повышение произошло на маршруте №922 — теперь стоимость проезда составляет рекордные 55 рублей. Но — предпосылки к этому были уже очень давно: этот и другие маршруты являются пригородными. С полной информацией о них можно ознакомиться в материале ниже:

Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда
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Новость №2. Снос деревьев на Левобережье.

Как стало известно Городу55, уничтожение заботливо высаженной местными жителями поросли произошло в районе бульвара Архитекторов. Если быть предельно точным, то реконструкция бульвара и стала причиной сноса привычных местным деревьев. Но, как рассказали в администрации города, это необходимо для расширения проезжей части — ее планируют сделать 4-6 полосной. Деревья, кстати, тоже обещают вернуть — в планах высадить больше 6 тысяч деревьев и кустарников.

«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
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Новость №3. Лето уже рядом.

По-настоящему добрые вести сегодня пришли от синоптиков: в выходные температура будет держаться даже выше 15 градусов тепла — теплое «дыхание» мая уже совсем рядом с Омском. Ночь будет чуточку прохладнее — в субботу столбик термометра может упасть до -3 градусов. Однако есть один нюанс: в воскресенье, вместе с повышением температуры до +25 в город придет и очень сильный ветер — его порывы будут достигать 20 м/с.

В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
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