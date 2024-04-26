Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу

Сегодня стало известно о повышении стоимости проезда сразу в четырех «маршрутках» Омска — в некоторых случаях цена «подросла» на 25 рублей. Ну и чтобы не получилось неприятного сюрприза, сразу скажем: такое повышение произошло на маршруте №922 — теперь стоимость проезда составляет рекордные 55 рублей. Но — предпосылки к этому были уже очень давно: этот и другие маршруты являются пригородными. С полной информацией о них можно ознакомиться в материале ниже: