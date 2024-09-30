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Кустарники

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2024
Волонтеры ОНПЗ вместе со студентами создали новый сквер у ОмГТУ
30 сентября, 10:05
Сергей Шелест: в этом году в Омске высадят свыше 10 тысяч новых деревьев
3 мая, 06:47
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
26 апреля, 04:21
Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей
8 апреля, 07:00
2023
В планах торжественное открытие. Когда сдадут в эксплуатацию бассейн на Московке-2
29 декабря 2023, 10:53
Многомиллионную закупку саженцев деревьев в Омске отменили ради экономии
20 сентября 2023, 10:36
Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев
На их место планируют посадить березы и яблони.
22 июня 2023, 03:12

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