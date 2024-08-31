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Август
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
23 августа, 04:49
Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
15 августа, 16:31
Осень в августе. На Омскую область движется циклон с мощным похолоданием
13 августа, 09:48
Лето продляется. Омскую область скоро накроет волна тепла из казахстанских степей
12 августа, 05:48
Ночью до +8. На Омск стремительно надвигается осеннее похолодание
7 августа, 08:47
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
Июль
Мечети, красивые улочки и толпы туристов. Сколько стоит съездить в Казань из Омска
29 июля, 03:00
Прогноз погоды на август-2024: ждать ли июльской жары?
В некоторых регионах июль был отмечен аномальной жарой, когда градусники показывали цифры гораздо выше 30 градусов.
25 июля, 16:22
Минус один фонтан. Омичам рассказали, как будут работать аттракционы в ближайшие дни
Работа аттракционов в омских парках будет зависеть от погодных условий.
17 июля, 07:09
Лето возвращается. На выходных в Омске стабильно будет +28 градусов
5 июля, 11:39
Июнь
Омичам рассказали простые способы, как надолго сохранить в доме запах лета
28 июня, 07:58
Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом
27 июня, 03:30
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
27 июня, 03:28
Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле
16 июня, 11:47
«Дождались!» Над Омском появились серебристые облака
13 июня, 04:57
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
10 июня, 09:02
Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом
6 июня, 07:10
Май
Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни
31 мая, 09:21
Прохлада и дожди. Стало известно, какая погода ждет омичей в начале лета
22 мая, 11:54

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