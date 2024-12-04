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Снос деревьев

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Декабрь
В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке
4 декабря, 13:36
Октябрь
Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры
23 октября, 14:11
«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев
9 октября, 07:16
Август
После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
15 августа, 10:43
Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев
1 августа, 07:07
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
1 августа, 02:33
Июль
На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей
5 июля, 06:16
Июнь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
21 июня, 09:06
Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев
21 июня, 05:23
Пока захламленное место. В Омске на Пушкина из-за новой стройки хотят убрать гаражи
21 июня, 04:30
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
20 июня, 05:56
Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра
20 июня, 03:00
«Душат друг друга». В центре рядом с ТЦ «Омский» срубят 13 сухостойных елей
19 июня, 12:19
Май
Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня
23 мая, 14:18
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
23 мая, 02:52
На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»
22 мая, 12:17
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
21 мая, 07:50
Апрель
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Остались лишь пеньки. В Нефтяниках рядом с одним из корпусов ОмГУ срубили деревья
26 апреля, 07:49
Не только Омск. На кладбище и улицах Калачинска срубят 105 старовозрастных деревьев
22 апреля, 11:02

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