Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Обновленные тарифы уже появились на портале «Электронной транспортной карты» — и некоторые из них изрядно прибавили в стоимости. Например, стоимость наличного расчета в транспорте, обслуживающем 922-й маршрут, «выросла» до 55 рублей — против предыдущих 30. На два рубля дороже станет оплата проезда и банковской картой — цена поднялась до 35 рублей.
Чуть меньше повышение цен затронуло 120-й маршрут: теперь оплата проезда наличными обойдется в 50 рублей (тариф увеличился на 5 рублей), ситуация с оплатой проезда картой аналогична предыдущему маршруту — 35 рублей.
Закрывает «топ» скачка цен маршрут №163: стоимость проезда за наличный и безналичный расчет на нем сравнялась и составляет 35 рублей.
Напомним, сегодня стало известно о повышении стоимости проезда и на маршруте №212: