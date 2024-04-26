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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

иллюстрация

Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда

26 апреля 2024, 12:07
Фото: Город55
иллюстрация

Перевозчики на трех пригородных маршрутах Омска повысили тарифы

На этот раз повышение коснулось пригородных маршрутов — №922, №163 и №120.

Обновленные тарифы уже появились на портале «Электронной транспортной карты» — и некоторые из них изрядно прибавили в стоимости. Например, стоимость наличного расчета в транспорте, обслуживающем 922-й маршрут, «выросла» до 55 рублей — против предыдущих 30. На два рубля дороже станет оплата проезда и банковской картой — цена поднялась до 35 рублей.

Чуть меньше повышение цен затронуло 120-й маршрут: теперь оплата проезда наличными обойдется в 50 рублей (тариф увеличился на 5 рублей), ситуация с оплатой проезда картой аналогична предыдущему маршруту — 35 рублей.

Закрывает «топ» скачка цен маршрут №163: стоимость проезда за наличный и безналичный расчет на нем сравнялась и составляет 35 рублей.

Напомним, сегодня стало известно о повышении стоимости проезда и на маршруте №212:

Проезд в омской маршрутке № 212 до «МЕГИ» взлетел до 40 рублей
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Тарифы#Маршруты#Новости#Проезд#Банковская карта
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