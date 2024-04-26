Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда

Обновленные тарифы уже появились на портале «Электронной транспортной карты» — и некоторые из них изрядно прибавили в стоимости. Например, стоимость наличного расчета в транспорте, обслуживающем 922-й маршрут, «выросла» до 55 рублей — против предыдущих 30. На два рубля дороже станет оплата проезда и банковской картой — цена поднялась до 35 рублей.