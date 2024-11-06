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Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
6 ноября, 02:00
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Холодно и мокро. Синоптики предупредили омичей о наступлении крайне неприятной погоды
22 сентября, 04:57
Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
13 сентября, 04:55
Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
23 июля, 07:37
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
10 июня, 09:02
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
26 апреля, 04:55
Ждем весну. Когда прокат электросамокатов вернется на улицы Омска
20 марта, 06:05
Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
11 февраля, 04:58
2022
«Инопланетяне прилетели». Омичей напугал неизвестный гул в Нефтяниках
Омичи разместили жалобу в соцсетях.
1 июня 2022, 05:42

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