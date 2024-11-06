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Тепло

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Ноябрь
Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
6 ноября, 02:00
Октябрь
Накануне снежной недели омичей ждет очень приятный сюрприз от погоды
31 октября, 09:25
Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону
28 октября, 14:10
Как идет тепло: в «Омск РТС» показали схему отопления города
28 октября, 10:17
Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов
17 октября, 05:50
Сергей Шелест рассказал, как протекает подключение омских жилых домов к теплу
4 октября, 12:54
Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели
4 октября, 05:26
«Греются на улице». Омичи пожаловались на отсутствие отопления в детском саду
1 октября, 12:52
Сентябрь
От золотой осени до -5 и мощного снегопада: погода в Омске на две недели
30 сентября, 04:44
Время для прогулок. Грядущая неделя принесет омичам феноменальное потепление
29 сентября, 12:45
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона
26 сентября, 10:30
Омской «Тепловой компании» выделили 300 млн из городского бюджета на ремонт сетей
По решению прокуратуры АО «Тепловая компания» получит дополнительное финансирование на ремонт городских теплосетей от администрации Омска.
25 сентября, 14:06
Когда в Омск вернутся тепло и солнце? Рассказываем о погоде на две недели
23 сентября, 10:54
Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
20 сентября, 05:46
Как в Сочи. Октябрь в Омской области начнется с мощного потепления и солнца
18 сентября, 06:58
Снова не Омск. Еще в пяти районах региона включат отопление
17 сентября, 06:35
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
10 сентября, 06:35
Август
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
Угроза ЧС. В Омской области изношенные сети отремонтировали лишь после суда
22 августа, 08:12

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