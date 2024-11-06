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Синоптики

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Ноябрь
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
Октябрь
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
28 октября, 03:02
На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание
24 октября, 03:33
Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни
Согласно прогнозу, омичи столкнутся с дождливой погодой и переменной облачностью.
23 октября, 09:30
Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных
18 октября, 09:07
В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом
16 октября, 02:05
Потепление до +9 и снег: какую погоду ждать омичам на следующей неделе
13 октября, 05:35
Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой
11 октября, 03:06
Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз
10 октября, 06:07
Циклон «Кассандра» близко. Омск накроют мощный снегопад и холода
9 октября, 10:53
Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели
8 октября, 07:03
Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой
7 октября, 05:21
Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели
4 октября, 05:26
Зима близко: когда в Омске выпадет первый снег этой осенью
2 октября, 03:06
Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей
1 октября, 05:45
Сентябрь
Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
30 сентября, 03:20
Время для прогулок. Грядущая неделя принесет омичам феноменальное потепление
29 сентября, 12:45
До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные
27 сентября, 05:35

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