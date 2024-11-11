gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Левобережье

Выбрать дату
Ноябрь
«Куплю место в конце пробки». Утром в Омске образовались заторы в 8 баллов
11 ноября, 02:49
Октябрь
На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» со школой и детсадом
11 октября, 07:10
Сентябрь
Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений
29 сентября, 09:20
Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды
27 сентября, 11:10
Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года
19 сентября, 04:00
С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад
17 сентября, 06:19
«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»
14 сентября, 04:14
Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала
9 сентября, 10:35
«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги
8 сентября, 08:41
Август
В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги
20 августа, 08:15
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
11 августа, 03:35
Июль
В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Андрей Белков, возглавлявший Военно-строительную компанию, был задержан на двое суток после допроса в Главном следственном управлении.
25 июля, 02:28
«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку
Всего в новостройке 144 квартиры.
24 июля, 11:14
Июнь
Законная собственность. Мэрия Омска сообщила подробности о киоске на Левобережье
23 июня, 09:40
В Омске подрядчика наградили грамотой за ремонт Ленинградского моста
Реконструкцией занималась компаний «СтройТраст».
11 июня, 08:24
Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
10 июня, 07:32
Май
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
31 мая, 08:35
Апрель
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
26 апреля, 07:22
Стало известно, что загорелось в омских Нефтяниках
25 апреля, 06:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика