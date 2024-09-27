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Города55

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Сентябрь
Кто-то поджег. В центре Омска загорелась дорогая иномарка
Из-за пламени пострадали сразу три автомобиля. Все они стояли рядом.
27 сентября, 10:11
Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»
8 сентября, 11:47
Август
Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ
26 августа, 11:36
Июнь
Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора
30 июня, 13:10
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Апрель
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Март
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Сергей Балдин сообщил, что сохранит действующий управленческий состав в ведомстве.
14 марта, 13:19
Открытие нового корпуса ОмГУ, пожар в пятиэтажке и похолодание до -22. Омск в субботу
2 марта, 14:00
Январь
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11

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