Температура

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Ноябрь
Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю
3 ноября, 10:33
Октябрь
Теплее, чем раньше. Гидрометцентр РФ поделился прогнозом на ноябрь в Омской области
31 октября, 07:30
От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске
30 октября, 07:29
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением
Прокуратура инициировала административные дела против директора «Знаменского ЖКХ» после выявления нарушений в подаче тепла в многоквартирные дома и учреждения.
29 октября, 07:05
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни
Согласно прогнозу, омичи столкнутся с дождливой погодой и переменной облачностью.
23 октября, 09:30
Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз
22 октября, 04:29
Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных
18 октября, 09:07
Омскую область накроет мощный снегопад
17 октября, 05:49
Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности
16 октября, 02:56
Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей
Жители сообщили, сколько они готовы инвестировать в свой автомобиль для подготовки к зиме.
16 октября, 02:42
В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом
16 октября, 02:05
На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон
14 октября, 09:45
Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана
14 октября, 04:50
Потепление до +9 и снег: какую погоду ждать омичам на следующей неделе
13 октября, 05:35
До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра
12 октября, 06:07
Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег
11 октября, 10:55
Такой суровой зимы не было три столетия: омичам дали ошеломляющий прогноз
10 октября, 06:07
Циклон «Кассандра» близко. Омск накроют мощный снегопад и холода
9 октября, 10:53

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