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Подорожание

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Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева
11 октября, 07:41
Новая волна подорожания бензина: стоимость АИ-95 в Омске снова увеличилась
3 октября, 11:38
Быстрее, чем инфляция. Почему в России значительно вырастут тарифы на «коммуналку»
1 октября, 10:40
Будем голодать? Ближайшей осенью в России резко подорожают многие продукты
19 августа, 10:20
По кошелькам омичей существенно ударят новые пошлины на заграничные товары
31 июля, 13:41
Мэрия прокомментировала повышение стоимости проезда в омском транспорте
8 мая, 12:57
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад
16 января, 05:50
2023
Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка
20 декабря 2023, 12:15
В 2024 году в Омской области тарифы за коммунальные услуги вырастут на 12,6%
19 декабря 2023, 14:33
«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца
19 декабря 2023, 09:19
Генпрокурор РФ поручил проверить, почему цены на яйца взлетели на 40% за год
8 декабря 2023, 09:55
Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня
29 ноября 2023, 13:47
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
29 ноября 2023, 03:40
В Омской области автотовары выросли в цене на 119,3%
21 сентября 2023, 04:25
С 2021 года цена на строительные материалы в Омской области упала на 37%
19 сентября 2023, 02:37
За последний год жителям Омской области стало дороже лечиться
18 сентября 2023, 11:06
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос и выяснили, насколько увеличились траты омичей перед началом учебного года.
15 августа 2023, 10:01
Крыша над головой. В Омске за год подорожали съемные квартиры
За год в Омске стало почти на 10% меньше предложений на рынке долгосрочной аренды. Оставшиеся арендодатели «задрали» ценник.
17 марта 2023, 06:24
Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука
9 марта 2023, 10:36

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