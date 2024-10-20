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Бульвар Архитекторов

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Октябрь
Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки
20 октября, 03:27
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Сентябрь
Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами
23 сентября, 09:15
«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги
8 сентября, 08:41
Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж
5 сентября, 06:00
Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина, оттащив блок вручную
В Омске на бульваре Архитекторов произошел инцидент, запечатленный на видео, где легковой автомобиль, используя трос, убирает бетонные блоки, преграждающие путь.
3 сентября, 05:49
Август
Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу
30 августа, 14:15
Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов
30 августа, 13:54
После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах
7 августа, 11:32
Июль
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
30 июля, 10:39
Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов
15 июля, 08:59
Будьте внимательны. В Омске снова изменили схему движения автобусов №24 и №64
3 июля, 09:44
Июнь
Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня
29 июня, 14:00
С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
29 июня, 04:13
Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов
24 июня, 09:31
Без общественного транспорта. В Омске откроют перекресток Архитекторов и Степанца
15 июня, 09:42
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
14 июня, 06:36
В Омске подрядчика наградили грамотой за ремонт Ленинградского моста
Реконструкцией занималась компаний «СтройТраст».
11 июня, 08:24
Без вариантов. Шелест попросил омичей потерпеть до открытия бульвара Архитекторов
Градоначальник сказал, что понимает недовольство горожан, но перекрытие дорог на Левобережье необходимо.
1 июня, 05:57

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